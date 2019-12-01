Полиция задержала пьяного бойца ВСУ, пытавшегося продать гранату – Народная милиция

Правоохранители задержали пьяного бойца ВСУ, пытавшегося продать гранату на центральном рынке Лисичанска. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он констатировал, что все попытки командования соединений, выполняющих задачи в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), взять под контроль незаконный оборот оружия и боеприпасов в подразделениях не увенчались успехом, в результате чего продолжаются случаи хищения, совершенные военнослужащими.

"Так, 27 декабря в населенном пункте Лисичанск сотрудниками полиции задержан военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады ефрейтор Кулинич С. Л., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе обыска у которого была изъята одна граната РГД-5, которую он пытался реализовать на центральном рынке города", - рассказал Филипоненко.

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что служба безопасности Украины (СБУ) задержала двоих военнослужащих ВСУ, пытавшихся продать патроны и гранаты.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 декабря — Луганск