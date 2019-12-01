В Польше поняли: Путин заставит расплатиться за русофобию

Президент России Владимир Путин напомнил о неприглядной роли Польши в развязывании Второй мировой войны, а через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны он зачитал выдержки из архивных документов, в которых говорится, что в 1938 году польский посол в Берлине Юзеф Липский в личной беседе с Адольфом Гитлером поддержал идею фюрера о высылке евреев в Африку.На берегах Вислы «историческое контрнаступление» Путина вызвало главным образом страх. Польские эксперты опасаются, что это только начало масштабной дискредитация Польши, боятся антипольского пакта Путина с Израилем и еврейским лобби и делают вывод, что польским властям пришла пора расплатиться за русофобию.Следует отметить, что после упразднения Польской Народной Республики в 1989 году новые польские политические элиты сразу же стали проводить жесткий антироссийский внешнеполитический курс. А после прихода к власти в 2015 году правоконсервативной партии «Право и справедливость» («ПиС») Польша окончательно превратилась в крайне враждебное по отношению к России государство.Сначала польское руководство обвинило Москву в том, что российские спецслужбы организовали авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский, а позже, наплевав на ранее достигнутые польско-российские договоренности, в рамках декоммунизации организовало массовый снос в стране памятников советским воинам-освободителям. Одновременно накал русофобии и антироссийской истерии достиг в Польше небывалых масштабов.При этом до настоящего момента Москва фактически не предпринимала никаких мер в ответ на наглые антироссийские выходки польской стороны, ограничиваясь лишь выражением официальных протестов. Однако последнее заявление Владимира Путина может иметь для Варшавы очень неприятные последствия. Стоит обратить внимание, что российский президент совершенно неслучайно коснулся темы крайнего антисемитизма предвоенного польского руководства.Следует напомнить, что в мае 2018 года президент США подписал закон № 447 («Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации») о возврате имущества жертвам Холокоста. В случае невозможности установления личности наследников жертв этот документ позволяет передавать имущество в общественное пользование еврейским организациям, занимающимся исследованием Холокоста, для дальнейшего использования в просветительских целях.Закон напрямую касается Польши, в которой до Второй мировой проживало больше всего евреев в Европе, а после ее окончания бывшее еврейское имущество в основном перешло в государственную собственность. По некоторым оценкам, стоимость бывшего еврейского имущества, на которое сейчас могут претендовать еврейские организации, может составить до 300 млрд долларов.После принятия закона Польша подверглась беспрецедентному давлению со стороны еврейского лобби в США и Израиле, которое полагает, что Польское государство и поляки несут ответственность за Холокост и должны выплачивать компенсации. При этом звучат довольно жесткие высказывания: достаточно вспомнить заявление главы МИД Израиля о том, что «каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери».В свою очередь, в Польше документ вызвал недовольство со стороны польских правых и националистов, которые регулярно устраивают акции протеста против закона № 447. До настоящего момента Россия подчеркнуто держала нейтралитет и не вмешивалась в этот конфликт Польши с еврейскими организациями. Однако последнее заявление российского президента может коренным образом изменить ситуацию.Продвигаемый еврейскими организациями и Израилем тезис о том, что предвоенная Речь Посполитая была крайне антисемитским государством, получает документальное подтверждение. И это, скорее всего, далеко не последнее высказывание Владимира Путина на данную тему, так как в российских архивах еще достаточно документов, которые могут свидетельствовать об антисемитизме как предвоенного Польского государства, так и его вооруженных формирований времен Второй мировой войны, таких как Армия Крайова.Впрочем, опасность сложившейся ситуации уже начинают понимать в Польше.Так, популярное издание Onet.pl следующим образом интерпретировало высказывание российского лидера:«Повествование Кремля, однако, имеет еще один опаснейший аспект. Адресатом слов Владимира Путина являются именно еврейские круги, а целью — провоцирование очередного польско-еврейского скандала. Не случайно среди всех возможных провокаций была выбрана та, где можно было обвинить довоенного польского дипломата именно в антисемитизме».Автор статьи, руководитель варшавского Центра стратегических исследований Витольд Юраш также напоминает, что в январе в Израиле состоится торжественная конференция на тему освобождения Освенцима, в которой примет участие российский президент. По мнению журналиста, «существует огромная вероятность, что Владимир Путин станет на ней обвинять Польшу в соучастии в Холокосте». Поэтому польская дипломатия должна быть готова к такому сценарию развития событий.Юраш, по сути, предвосхищает события, когда говорит, что российский лидер может зачитать на этой конференции новые неприятные для польской стороны документы. Интересно, что польский эксперт прекрасно понимает мотивы действий российского руководства. В этом же материале он отмечает, что «для России на самом деле есть только одно святое — это победа во Второй мировой войне». Однако «проблема в том, что в нарративе польских правых, стоящих у власти, Советский Союз практически полностью приравнивается к III рейху».В итоге для россиян этот польский исторический нарратив становится «таким же плевком в лицо, каким для нас являются слова Владимира Путина», пишет Юраш. В Польше присутствует понимание, что в данном случае действия российского президента являются ответной реакцией на русофобию польских правящих элит. И на этот раз Польше все-таки придется за нее расплачиваться.Причем уклониться от выплат компенсаций за Холокост у нее не получится, так как коллекторами по взысканию этого долга выступают ее главные стратегические партнеры — США и Израиль.Сергей Широколобо