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Сильный туман ожидается в Республике вечером 28 декабря

Sergey Сегодня, 15:0023Новости
Сильный туман ожидается в Республике вечером 28 декабря
Сильный туман ожидается местами в Республике вечером 28 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Вечером 28 декабря местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
28 декабря — Луганск

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