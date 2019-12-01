Предприниматели организовали на ярмарке в Луганске на 100 торговых точек больше обычного (ФОТО)

Традиционная предновогодняя ярмарка прошла в Луганске на Ярмарочной площади в районе республиканского стадиона "Авангард". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.На ярмарке в широком ассортименте и по доступным ценам были представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная продукция. Кроме того, в рамках предновогодней ярмарки были организованы большой елочный базар и выставка-продажа сувениров луганских мастеров народного творчества.Начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг администрации Луганска Александр Филипский уточнил, что "в этот раз было организовано более 400 торговых точек, что на сотню больше, чем обычно".В открытии ярмарки приняли участие Дед Мороз и Снегурочка, после началась концертно-развлекательная программа.Торговую площадь посетили депутаты Народного Совета ЛНР и представители администрации Луганска во главе с мэром города Манолисом Пилавовым. По сложившейся традиции столичному градоначальнику преподнесли каравай - как символ счастья, достатка и изобилия. Как всегда, Пилавов его подарил первому встречному посетителю ярмарки.Представители властей прошли по торговым рядам, ознакомились с ассортиментом товаров, ценами и пожеланиями луганчан."Это традиционная ярмарка, посвященная Новому Году, и мы постарались ее в этот раз сделать более масштабной. Хочу сказать слова благодарности Министерству сельского хозяйств и продовольствия ЛНР, потому что такие ярмарки получаются только благодаря совместной работе. Отдельно хочу поблагодарить своих коллег – руководителей городов и районов, которые направляют на нашу ярмарку своих товаропроизводителей, и тем самым мы стараемся на ярмарке сделать более приемлемую цену, что очень важно для наших горожан. Надеюсь, что ярмарка удастся сегодня, и хочется пожелать, чтобы все, что сегодня есть на ярмарке, попало на стол наших луганчан, и они достойно встретили Новый год", - сказал Пилавов."Я хочу поздравить луганчан с наступающим Новым годом, надеюсь, что 2020 год будет более спокойнее, более увереннее в завтрашнем дне. Потому что как бы мы ни хотели, мы все равно сегодня находимся в стадии военного положения, и это все равно дает свой отпечаток. Поэтому, хотелось бы пожелать нашим луганчанам, чтобы мы в будущем году уже жили под мирным небом и работали только на созидание", - пожелал он."Нормальная ярмарка, играет музыкальное сопровождение, танцуют дети – настроение поднимается, веселее становится. Приобрела елочку – елки значительно дешевле, чем на других рынках", - рассказала жительница столицы Татьяна, пожелав луганчанам здоровья и мира."Что сейчас еще мы можем желать? Здоровья, мира всем без исключения", - в унисон повторила посетительница ярмарки Валентина."Ярмарка хорошая, но за яйцом ажиотаж – желательно больше машин ставить", - предложила она организаторам следующей ярмарки.28 декабря — Луганск