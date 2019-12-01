Боец ВСУ получил огнестрельное ранение в ходе пьяного конфликта – Народная милиция

Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) получил огнестрельное ранение в ходе пьяного конфликта с сослуживцами. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", 26 декабря в результате совместного распития алкогольных напитков на фоне недовольства размером получаемой премии за выполнение задач на первой линии обороны между военнослужащими одной из батальонных тактических групп 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возник конфликт, в ходе которого выстрелом из автомата был тяжело ранен один из участников конфликта", - рассказал Филипоненко.

"С целью сокрытия данного факта командиром бригады полковником Котенко было принято решение о госпитализации раненного в лечебное учреждение Станицы Луганской", - добавил офицер пресс-службы.

Он отметил, что для проведения разбирательства в расположение 46-й бригады прибыла комиссия штаба ОТГ "Север".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 декабря — Луганск