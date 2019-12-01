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"Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для детей прифронтового Первомайска (ФОТО)

Sergey Сегодня, 15:4513Новости
"Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для детей прифронтового Первомайска (ФОТО)


















Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" организовали бесплатный показ мультфильма в прифронтовом Первомайске. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"В рамках нового проекта, инициированного общественным движением "Мир Луганщине", – мобильный кинотеатр "Мир кино", 28 декабря в городском центре культуры и досуга "Заря" Первомайска состоялся бесплатный показ мультфильма для детей "Волки и овцы. Ход свиньей", - говорится в сообщении.
Перед началом сеанса с приветственным словом к зрителям, которых собралось более двухсот человек, обратился руководитель исполкома Первомайского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Колягин. Он поздравил присутствующих с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и пожелал приятного просмотра.
"Отрадно, что благодаря такому замечательному проекту ОД "Мир Луганщине", как "Мир кино", у жителей нашего города появилась возможность посмотреть на большом экране не только мультфильмы для детей, но и известные российские художественные и документальные фильмы, тем самым разнообразив свой семейный досуг", – подчеркнул Колягин.
"По улыбкам детей было видно – мультфильм понравился. Мы обязательно продолжим реализацию данного проекта на территории не только Первомайска, но и наших городов и поселков", – добавил руководитель исполкома теротделения после завершения показа.
В пресс-службе движения отметили, что в холле городского центра культуры и досуга на протяжении всего сеанса для посетителей были организованы бесплатный чай, кофе и сладости от общественного движения "Мир Луганщине".
Ранее ОД "Мир Луганщине" анонсировало старт проекта "Мир кино", в рамках которого в городах Республики будут проходить бесплатные кинопоказы.
Напомним, первый бесплатный показ мультфильма в рамках проекта прошел 21 декабря в прифронтовом Кировске.
28 декабря — Луганск

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