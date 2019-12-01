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ОБСЕ обнаружила неразорвавшийся снаряд на дороге в Луганской области

verter Сегодня, 16:450Новости
ОБСЕ обнаружила неразорвавшийся снаряд на дороге в Луганской области
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 24 декабря обнаружили неразорвавшуюся реактивную гранату на дороге в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Отмечается, что снаряд на автодороге T0504 был обнаружен впервые, примерно в 1 км к северо-западу от блокпоста, расположенного на расстоянии около 1,8 км к юго-западу от н. п. Молодежное. Новости Региона - Сегодня, 16:23 30

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