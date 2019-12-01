Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 28.12.2019
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и уменьшился по сравнению с предыдущим днем. В общем, вчера через КПВВ последовало 49,2 тысячи человек и 5,5 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 11875 человек и 1300 транспортных средств;
«Марьинка» — 9560 человек и 1445 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10325 человек и 1815 транспортных средств;
«Гнутово» — 4625 человек и 900 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12810 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/70; «Марьинка» — 0/150; «Новотроицкое» — 50/120; «Гнутово» — 20/40.
Также вчера в КПВВ «Гнутово» гражданин Украины предлагал пограничникам за 500 гривен способствовать третьему лицу в пересечении линии разграничения без соответствующих документов. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 16:11 88
Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и уменьшился по сравнению с предыдущим днем. В общем, вчера через КПВВ последовало 49,2 тысячи человек и 5,5 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 11875 человек и 1300 транспортных средств;
«Марьинка» — 9560 человек и 1445 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10325 человек и 1815 транспортных средств;
«Гнутово» — 4625 человек и 900 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12810 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/70; «Марьинка» — 0/150; «Новотроицкое» — 50/120; «Гнутово» — 20/40.
Также вчера в КПВВ «Гнутово» гражданин Украины предлагал пограничникам за 500 гривен способствовать третьему лицу в пересечении линии разграничения без соответствующих документов. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 16:11 88
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