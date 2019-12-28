Луганский цирк показал программу-сказку детям из прифронтовых районов и соцкатегорий (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский государственный цирк провел бесплатное представление программы-сказки "Новогодний экспресс" для детей социально незащищенных категорий и проживающих в прифронтовых районах Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."В зале 1 800 мест, мы отдали все пригласительные в Министерство соцполитики для детей социально незащищенных категорий, а также детворы из прифронтовых территорий. Просто мы хотим, чтобы наше яркое, красочное шоу отвлекло детей от насущных проблем, которые происходят. Надеюсь, что у нас это получится", - отметил директор учреждения культуры Дмитрий Касьян.Он напомнил, что благотворительные выступления проводятся в цирке с каждой новой программой, а следующий такой показ состоится 7 января."Благодаря вашему настроению, вашим силами и рвению вперед зависит многое в нашей Республике, - обратился к юным зрителям министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров. - Непосредственно для нас как для Правительства Луганской Народной Республики важно, чтобы такие благотворительные показы в наших учреждениях проходили, когда вы можете насладиться творчеством, новыми программами и, конечно же, подарками".Яркими номерами зрителей радовали акробаты на роликах, воздушные гимнасты, гимнасты в рейнском колесе, балерина на проволоке, силач Дмитрий Халаджи. Кроме того, дети познакомились с Дедом Морозом, Снегурочкой, Новым годом, Ангелом Добра, Бабками Ежками, а также символом наступающего года Крыс Крысычем, в которого перевоплотился клоун Батон.По окончании представления все дети получили сладкие подарки от руководства Республики.Напомним, программа-сказка "Новогодний экспресс" продлится. Представления будут проходитьцирка работают, стоимость билетов –Дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонам:28 декабря — Луганск