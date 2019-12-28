Экс-замглавы МИД Украины: Наша страна одержала две победы, поразившие Россию

На Украине наперебой принялись обсуждать число «побед» над Россией в уходящем году. Так, президент Зеленский назвал выплату 2,9 млрд долларов «Газпромом» «Нафтогазу» «новой большой победой». Вторит президенту Украины и экс-замглавы МИД страны Елена Зеркаль, но по другому поводу.По словам Зеркаль, в 2019 году Украина «одержала над Россией две очень важные победы». По её словам, речь идёт о победах в суде.Елена Зеркаль, сравнивая Украину и Россию с Давидом и Голиафом, заявляет, что у Украины, как у пастуха Давида, есть «праща», которая позволяет побеждать на судебных площадках.Г-жу Зеркаль цитирует украинский еженедельник «Зеркало недели»:"В 2019 году наша страна одержала две важные победы, которые поразили Россию".О каких же «победах», по мнению бывшей замминистра иностранных дел Украины, "поразивших РФ", идёт речь?Первой «перемогой» Зеркаль считает возвращение Россией моряков ВМСУ и судов Украине – по решению международного морского трибунала. Второй – решение Международного суда ООН, который, по словам Зеркаль, «отклонил возражения РФ по иску в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации форм расовой дискриминации. При этом сама Зеркаль констатирует, что эту «победу многие международные эксперты таковой не считают».Зеркаль:"Такая позиция с их стороны играет на стороне России".При этом Зеркаль не уточнила, когда Украина добудет главную для себя победу - прекратит обстреливать собственных граждан на Донбассе...Заявляя о том, что "победы Украины поразили Россию", Зеркаль не без сожаления добавила, что "не обескровили окончательно".