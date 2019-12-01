Налипание мокрого снега ожидается в ЛНР 1 января

Налипание мокрого снега, сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Республике ночью и днем 1 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и в первую половину дня 1 января в Луганске и местами по территории Республики ожидается налипание мокрого снега", - предупреждают синоптики.

"Ночью и утром 1 января местами по территории Республики ожидаются туман, гололедные отложения", - добавили в ЦГМ.

Налипание мокрого снега – это отложение мокрого снега на предметах и проводах, относится к опасным гидрометеорологическим явлениям. Наблюдается при переходных температурах воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. При больших диаметрах налипания возможны повреждения проводов. Для автотранспорта налипание мокрого снега на стеклах ухудшает видимость на автодорогах.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

31 декабря — Луганск