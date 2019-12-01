СБУ устроила расправу над выжившими в одесском Доме профсоюзов – освобожденный активист

Служба безопасности Украины устроила расправу над выжившими в одесском Доме профсоюзов вместо того, чтобы заниматься поиском убийц, виновных в гибели десятков человек. Об этом рассказал освобожденный в рамках состоявшегося 29 декабря обмена удерживаемыми лицами антимайдановец Олег Ткачук.В Одессе 2 мая 2014 года боевики экстремисткой организации "Правый сектор" и футбольные фанаты разгромили палаточный городок на Куликовом Поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации Украины и предоставлении русскому языку статуса государственного. Затем радикалы подожгли областной Дом профсоюзов, в котором укрылись противники "евромайдана". По данным МВД Украины, в беспорядках погибли 48 человек, ранения получили около 250 человек.Ткачук сообщил, что был задержан украинскими силовиками только за то, что был вместе с антимайдановцами, многие из которых потом погибли в одесском Доме профсоюзов. При этом мужчина сразу заявил тем, кто его задерживал, что является гражданином Беларуси. В 2014 году в Одессе проживали его семья и родственники."Я был задержан сотрудниками СБУ, меня обвиняли в массовых беспорядках. Мне дали от трех до пяти условно. Я не согласен с этим обвинением. Это была больше чем расправа, это была спланированная акция спецслужб Украины", - заявил Ткачук."Этих нелюдей (убивших активистов антимайдана в Доме профсоюзов) вообще не задерживали, и они по сей день гуляют на свободе. Им не предъявлено никаких обвинений, ничего", - констатировал он.Ткачук добавил, что вместе с ним преследованиям со стороны украинских спецслужб подверглись и другие участники одесского антимайдана, абсолютное большинство из которых - граждане Украины.Он отметил, что из-за уголовного преследования на Украине теперь не может вернуться на родину в Беларусь."Я теперь не могу туда (в Беларусь) вернуться, потому что там я тоже буду осужден за участие в конфликте на Украине. Поэтому домой возвращаться мне категорически нельзя", - сказал Ткачук.Он подчеркнул, что ни секунды не жалеет о том, что помогал одесситам в борьбе простив украинских националистов."Я и сегодня считаю, что это правильно, что люди поднялись и хотели референдума о федерализации. Это воля народа, и в Одессе были очень большие митинги, и столько людней поднялось против этой власти", - напомнил активист.Он рассказал, что сейчас планирует продолжить лечение в Луганске, а затем отправиться к своим друзьям в Россию.Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.Договоренность об обмене до нового года удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" была достигнута по итогам прошедшего в Париже 9-10 декабря саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия). Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников Контактной группы достичь соглашения о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах. Договоренность о проведении обмена была достигнута лишь в ходе состоявшейся 23 декабря видеоконференции.Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.31 декабря — Луганск