Военкор: Из плена вернулись активисты преданной Новороссии

«Все волновались. Боялись, что сорвется что-то, что Украина вычеркнет кого-то из политзаключенных в последний момент, как бывало раньше. Не обошлось и без провокаций. Бывший пленный, отбывавший наказание в ДНР за организацию восстания в Макеевке и попытку набора карательного батальона в 2014 году, заявил, что он обязательно вернется в Донецк с оружием и станет губернатором области», — рассказала Катина.

«Обменяли не всех, Украина отдала ДНР 61 человека. Не всех, кого обещали. Впрочем, когда украинская сторона не обманывала? Такого еще не было. Важно, что, наконец, из плена вернулись те политзаключенные, которые просидели в украинских застенках более пяти лет — это бывшие бойцы „Беркута“, активисты из Харькова, Одессы, Мариуполя. Вернулась домой и спортсменка Дарья Мастикашева», — сказала Катерина Катина.

«Я разговаривала с одесскими активистами. Я пообщалась с отцом и сыном Долгошеями. Они с 15-го года сидели в тюрьме как диверсанты. Им грозило до 12 лет лишения свободы. Они были включены в списки на обмен в предыдущие разы, но в последний момент их вычеркивали. Среди обмененных были и бойцы и политические узники — активисты преданной Новороссии», — сказала военкор.

29 декабря было реализовано одна из самых значительных решений, достигнутых во время последней встречи Нормандской четверки в Париже — обмен пленными. Это был очень серьезный обмен, во время которого удалось освободить политзаключенных из Мариуполя, Одессы, Харькова, бойцов «Беркута». На свободе оказался доброволец из Бразилии Рафаэль Лусварги, экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которая более двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов, против которого было сфабриковано дело о шпионаже в пользу России и многие другие, рассказала побывавшая на обмене военкор «Ньюс Фронт» Екатерина Катина.Процесс обмена, по ее словам, еще не завершен, и в застенках в ожидании нового обмена остаются политзаключенные.Она рассказала, что все освобожденные — люди идейные и неравнодушные.Напомним, об обмене стороны договорились во время встречи в Нормандском формате. На Украину вернулись 76 человек, в народные республики — 124. 61 человек в ДНР и 63 — в ЛНР.источник