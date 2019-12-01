Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, лидеры государств поздравили друг друга с приближающимся Новым годом и Рождеством. Об этом сообщается на сайте Кремля.Кроме того, в ходе беседы была подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины."Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", – говорится в сообщении.Лидеры двух стран позитивно оценивают обмен пленными "по принципу всех установленных на всех установленных", проведенный 29 декабря между Украиной и Донбассом.На сайте подчеркивается, что процесс идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря и способствует укреплению взаимного доверия.Помимо этого, акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер" сторонами внутриукраинского конфликта.Уточняется, что инициатором общения двух лидеров стала украинская сторона.Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году, резюмируется в сообщении.