Поздравление председателя Федерации профсоюзов ЛНР с Новым годом

Поздравляю всех жителей Республики с наступающим Новым, 2020-м, годом!

В эти предновогодние дни каждый из нас вспоминает самые яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое, настраивается на лучшее. Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. Были в нем и испытания, и победы. Я благодарю каждого из вас за вашу сплоченность, за все, чего мы добились вместе. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью.

Каким будет новый год, что он принесет, во многом будет зависеть от нас с вами: станет ли он для всех нас интересным, плодотворным и благополучным. Искренне желаю, чтобы 2020 год принес в каждую семью достаток и успех, согрел любовью и взаимопониманием! Чтобы исполнились желания, загаданные в новогоднюю ночь! Чтобы были здоровы ваши родные и близкие! Чтобы радость приходила в ваши дома и в будни, и в праздники!

С Новым годом!

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР

Олег Акимов

31 декабря — Луганск