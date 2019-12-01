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Глава ЛНР получил поздравления с Новым годом и Рождеством от помощника президента РФ

root Сегодня, 18:3029Новости
Глава ЛНР получил поздравления с Новым годом и Рождеством от помощника президента РФ
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил поздравительное письмо по случаю наступающего Нового года и Рождества Христова от помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова.
Как сообщили в администрации главы ЛНР, "в письме Сурков пожелал главе и жителям ЛНР благополучия и успехов в реализации задач на благо жителей Республики".
31 декабря — Луганск

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