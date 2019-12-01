Глава ЛНР получил поздравления с Новым годом и Рождеством от помощника президента РФ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил поздравительное письмо по случаю наступающего Нового года и Рождества Христова от помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова.

Как сообщили в администрации главы ЛНР, "в письме Сурков пожелал главе и жителям ЛНР благополучия и успехов в реализации задач на благо жителей Республики".

31 декабря — Луганск