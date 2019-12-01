Михеев объяснил, какой сценарий для Донбасса задумал Киев

Несмотря на разведение сил у нескольких населенных пунктов Донбасса, которое с большим трудом произошло только после личного вмешательства президента Украины Владимира Зеленского, Киев намерен продолжать вести свою прежнюю политическую игру в отношении ЛДНР. Подобное мнение в рамках радиопрограммы «Железная логика» на «Вести ФМ» высказал политолог Сергей Михеев.При этом эксперт отметил, что даже недавно состоявшийся обмен, в результате которого Киевом было освобождено больше людей, чем со стороны ЛНР и ДНР, не доказывает кардинального изменения планов украинского руководства в отношении усмирения восставших регионов. «Ну, построили они там, установили там мост в одном месте, ну, да в трех местах с большим трудом удалось отвести силы, несколько десятков человек поменяли. Это хорошо, конечно, но в итоге это совсем проблемы никак не решает», — заявил Михеев, а затем пояснил сценарий для Донбасса, который задумал Киев: «Я считаю, что они, воспользовавшись случаем, в случае чего, просто, конечно, всех передушат, перевешают, перестреляют».В итоге политолог подчеркнул, что нынешняя готовность украинского руководства к обмену удерживаемыми лицами и разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе носит показной характер, а в реальности данный подход Зеленского к урегулированию конфликта «не отличается от порошенковского». Причиной тому является тот факт, что украинская сторона до сих пор не готова к полному исполнению ранее достигнутых мирных договоренностей. «Разводить полностью стороны мы не будем, включать людей, которые сидят в тюрьмах, в списки обмена мы не будем, менять конституцию так, как вроде бы предусматривалось Минским соглашением-2, мы не будем, а «вот мы сейчас что-нибудь такое напишем, предоставим это Европе. А вы не согласитесь предсказуемо, а мы ей скажем, что вы и виноваты», — резюмируя ситуацию, объяснил Михеев.Ранее представитель ДНР рассказал о количестве гражданских лиц, которые пострадали в 2019 году из-за атак ВСУ.Сергей Жуко