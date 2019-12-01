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В Ингушетии напали на пост ДПС, есть жертвы

root Сегодня, 20:3024Новости
В Ингушетии напали на пост ДПС, есть жертвы

Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Один из сотрудников скончался.
«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», – сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

Позже следователи подтвердили, что в результате нападения один полицейский погиб, один получил ранения, при этом один из нападавших был ликвидирован, передает ТАСС.

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