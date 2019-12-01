Синоптики прогнозируют днем 1 января в ЛНР до 3 градусов тепла и мокрый снег

Температура воздуха в ЛНР 1 января ночью и днем будет колебаться от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла, местами пройдет мокрый снег. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 31 декабря 2019 года до 21.00 1 января 2020 года на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами мокрый снег; ночью и в первой половине дня местами налипание мокрого снега; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 2-3 января будет облачно с прояснениями, без осадков; температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов ниже нуля.

31 декабря — Луганск