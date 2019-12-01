Поздравление председателя Правительства ЛНР Сергея Козлова с Новым годом и Рождеством

Дорогие соотечественники!Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!Для большинства из нас эти волшебные зимние праздники наполнены особым смыслом. Они несут в себе самые добрые и светлые чувства, с ними мы связываем свои самые сокровенные надежды и мечты. В Новый год под бой курантов мы вновь вспомним достижения, порадуемся успехам и загадаем желания на будущее. Рождество же наполнит нас чувствами милосердия, терпения, укрепит веру в лучшее, в то, что задуманное обязательно сбудется. Залогом исполнения планов станет наш добросовестный труд во имя добра, справедливости и процветания Отечества.В канун Нового года мы по традиции подводим итоги, осмысливаем пережитое и строим планы на будущее. Уже который год, вопреки всем трудностям военного времени, наша Республика развивается: постепенно улучшается экономическая и социальная ситуация, меняется наша жизнь, неизменным остаётся только наш курс на единение с братской Россией.Всегда хочется предугадать, каким будет наступающий год. Наверное, это во многом будет зависеть от нас с вами. Нам предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Для достижения поставленных целей потребуются энергия, целеустремленность и преданность делу, благодаря которым все задуманное сбудется.От всей души благодарю каждого из вас за терпение и силу духа, за трудолюбие и патриотизм и желаю, чтобы всё позитивное вы забрали с собой в следующий год, пусть он подарит нам мир и благополучие! Пусть будут здоровы дети и родители, в семьях царят согласие и взаимопонимание, а жизнь будет стабильной и счастливой!Председатель ПравительстваЛуганской Народной РеспубликиСергей Козлов31 декабря — Луганск