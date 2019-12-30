Абсурдные новости. Итоги 2019 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Нет, вопреки сложившейся традиции я не буду рассказывать вам о самых неоднозначных и противоречивых событиях дня минувшего. Считаю, что сегодня это наименее важно.Сегодня, следуя определенным трендам, ставшим некой нормой в блогерской и журналисткой среде, я, наверное, должен написать качественный текст, в котором будут подведены итоги года уходящего и обозначены события, которые стали знаковыми как для населения России, так и для всего мирового сообщества в целом.Давным-давно, будучи еще молодым, но уже не наивным, я осознал, что можно влиять на эмоциональный фон своих окружающих просто подавая информацию под определенным ракурсом. Довольно легко погрузить людей в негативное поле, рассказывая лишь о плохом, но так же легко заразить всех позитивом, говоря исключительно о добром и вечном.Читая материалы других авторов, в которых они сделали определенные выводы о годе уходящем, я обратил внимание на то, то существенная часть моих коллег, резюмируя результаты года минувшего, делает акцент на тех событиях, которые не носили позитивного окраса. Да, говорить о провалах политиков, арестах коррупционеров, катастрофах, как техногенных, так и природных, падении уровня жизни населения, росте цен на основные продукты и тому подобном, конечно намного легче, так как данным негативом забиты новостные ленты крупных и мелких СМИ. Но разве в 2019 году не было ничего хорошего, яркого, позитивного? Не было подвигов, свершений, достижений и побед? Не было того, чем мы по праву можем и должны гордиться?Несмотря на то, что мои ежедневные материалы носят зачастую критичный характер, я не готов в этот праздничный день говорить о чем-то печальном, критиковать, делать неутешительные выводы и призывать вас задуматься над происходящим. Нет, я не буду этого делать, ибо сегодня тот день, когда любая критика, любые глубокомысленные умозаключения о нелегкой судьбе русского народа не стоит той бумаги, на которой они написаны. Я хочу, чтобы все вы, мои читатели, мои сограждане, встретили этот год исключительно в хорошем настроении, источником которого является ваша семья, ваши близкие. Радуйтесь своим достижениям, радуйтесь успехам тех, кто рядом с вами, тех, кто вам дорог. А уходящий год он мало отличался от предыдущих лет, так как в жизни все относительно. Не бывает в нашей жизни периодов, которые являются исключительно позитивными, так как и не бывает времен, которые запоминаются нам только негативом, проблемами и лишениями. Все зависит от того, как вы смотрите на происходящее. Если кто-то считает, что стакан наполовину пуст, я считаю, что он наполовину полон! Помните эту нехитрую формулу хорошего настроения?Хочу добавить еще пару слов, которые прояснят вам мою позицию и помогут понять те мотивы, которые движут мной в моей деятельности. Для меня России, моя Родина, это отнюдь не политическое руководство и даже не когорта тех чиновников, которые, пользуясь тем, что мы делегировали им свои полномочия по управлению государством, представляют нашу страну на геополитической арене и творят политику внутреннюю, ежедневно влияя на жизнь многонационального народа Российской Федерации.Для меня Россия, это, прежде всего народ, люди, населяющие определенную территорию, которую они занимают по праву. Это культура, история, традиции. И я люблю свою Россию, наверное, не меньше, чем любите ее вы. И я хочу, чтобы моя Россия процветала и с уверенностью смотрела в свое будущее, которое, я в это верю, будет счастливым и безмятежным.Я верю в свой народ, в его великодушие, в его обостренное чувство справедливости, его бесшабашность наконец, которую многие принимают за слабость, забывая о том, что именно благодаря этой бесшабашности, которая по сути своей является некой синергией безудержной смелости и способности к самопожертвованию ради великой цели, наши предки сломали хребет ни одному супостату. Я верю в то, что, несмотря на все раздирающие наш такой разнородный социум разногласия, как политические, так и идеологические, оказавшись перед угрозой, как внешней, так и внутренней, мы сможем консолидироваться и отстоять свое право жить именно на этой территории, и оставаться самобытным народом со своей историей, культурой и своими традициями.Я верю в вас, мои соотечественники, и в этот день, последний день уходящего 2019 года, я хочу пожелать вам счастья, добра и благополучия! Я хочу, чтобы каждый ваш день, в независимости от того, как прошел день предыдущий, был полон свершений и положительных эмоций. Я хочу, чтобы ваши семьи радовали вас день за днем, заряжая той энергией, которая поможет вам в реализации даже тех планов, которые многие считают излишне амбициозными и нереализуемыми. Я прошу вас, чтобы хотя бы часть своей нескончаемой энергией вы направляли на то, чтобы сделать жизнь в стране, которую вы все считаете своей Родиной, более стабильной, счастливой и размеренной. На пороге Нового года помните о том, что ваше счастье, как и счастье ваших близких, целиком и полностью находится в ваших руках. Помните о том, что кто бы вами ни руководил, кто бы ни вел вас вперед, вы и только вы в ответе как за свое будущее и будущее ваших детей, так и за будущее той страны, которую вы считаете своей Родиной. Зрелости вам всем в Новом году! Зрелости, которая поможет вам принимать правильные, взвешенные решения, не поддаваясь на манипуляции и эмоциональные призывы тех, кто, не желая вам добра и процветания, просто использует вас для достижения своей цели. Мудрости вам всем в Новом году! Мудрости, которая позволит вам осознать, что именно многонациональный народ России является единственным источником власти в стране. Счастья вам всем в Новом году! Счастья, которое позволит вам смотреть на все происходящее исключительно в положительном ракурсе. Живите, любите, творите, мечтайте, отстаивайте свои права, если кто-то решит на них посягнуть, думайте о будущем, анализируйте настоящее, помните прошлое! Я желаю вам, мои читатели, чтобы каждый миг вашей жизни был наполнен памятными событиями, каждое из которых подарит вам не только позитивные эмоции, но и тот бесценный опыт, который делает человека готовым к любым испытаниям! Счастья вам в Новом году!Алексей Зотье