Абсурдные новости. Итоги 2019 года
Добрый вечер, мои дорогие читатели! Нет, вопреки сложившейся традиции я не буду рассказывать вам о самых неоднозначных и противоречивых событиях дня минувшего. Считаю, что сегодня это наименее важно.
Сегодня, следуя определенным трендам, ставшим некой нормой в блогерской и журналисткой среде, я, наверное, должен написать качественный текст, в котором будут подведены итоги года уходящего и обозначены события, которые стали знаковыми как для населения России, так и для всего мирового сообщества в целом.
Давным-давно, будучи еще молодым, но уже не наивным, я осознал, что можно влиять на эмоциональный фон своих окружающих просто подавая информацию под определенным ракурсом. Довольно легко погрузить людей в негативное поле, рассказывая лишь о плохом, но так же легко заразить всех позитивом, говоря исключительно о добром и вечном.
Читая материалы других авторов, в которых они сделали определенные выводы о годе уходящем, я обратил внимание на то, то существенная часть моих коллег, резюмируя результаты года минувшего, делает акцент на тех событиях, которые не носили позитивного окраса. Да, говорить о провалах политиков, арестах коррупционеров, катастрофах, как техногенных, так и природных, падении уровня жизни населения, росте цен на основные продукты и тому подобном, конечно намного легче, так как данным негативом забиты новостные ленты крупных и мелких СМИ. Но разве в 2019 году не было ничего хорошего, яркого, позитивного? Не было подвигов, свершений, достижений и побед? Не было того, чем мы по праву можем и должны гордиться?
Несмотря на то, что мои ежедневные материалы носят зачастую критичный характер, я не готов в этот праздничный день говорить о чем-то печальном, критиковать, делать неутешительные выводы и призывать вас задуматься над происходящим. Нет, я не буду этого делать, ибо сегодня тот день, когда любая критика, любые глубокомысленные умозаключения о нелегкой судьбе русского народа не стоит той бумаги, на которой они написаны. Я хочу, чтобы все вы, мои читатели, мои сограждане, встретили этот год исключительно в хорошем настроении, источником которого является ваша семья, ваши близкие. Радуйтесь своим достижениям, радуйтесь успехам тех, кто рядом с вами, тех, кто вам дорог. А уходящий год он мало отличался от предыдущих лет, так как в жизни все относительно. Не бывает в нашей жизни периодов, которые являются исключительно позитивными, так как и не бывает времен, которые запоминаются нам только негативом, проблемами и лишениями. Все зависит от того, как вы смотрите на происходящее. Если кто-то считает, что стакан наполовину пуст, я считаю, что он наполовину полон! Помните эту нехитрую формулу хорошего настроения?
Хочу добавить еще пару слов, которые прояснят вам мою позицию и помогут понять те мотивы, которые движут мной в моей деятельности. Для меня России, моя Родина, это отнюдь не политическое руководство и даже не когорта тех чиновников, которые, пользуясь тем, что мы делегировали им свои полномочия по управлению государством, представляют нашу страну на геополитической арене и творят политику внутреннюю, ежедневно влияя на жизнь многонационального народа Российской Федерации.
Для меня Россия, это, прежде всего народ, люди, населяющие определенную территорию, которую они занимают по праву. Это культура, история, традиции. И я люблю свою Россию, наверное, не меньше, чем любите ее вы. И я хочу, чтобы моя Россия процветала и с уверенностью смотрела в свое будущее, которое, я в это верю, будет счастливым и безмятежным.
Я верю в свой народ, в его великодушие, в его обостренное чувство справедливости, его бесшабашность наконец, которую многие принимают за слабость, забывая о том, что именно благодаря этой бесшабашности, которая по сути своей является некой синергией безудержной смелости и способности к самопожертвованию ради великой цели, наши предки сломали хребет ни одному супостату. Я верю в то, что, несмотря на все раздирающие наш такой разнородный социум разногласия, как политические, так и идеологические, оказавшись перед угрозой, как внешней, так и внутренней, мы сможем консолидироваться и отстоять свое право жить именно на этой территории, и оставаться самобытным народом со своей историей, культурой и своими традициями.
Я верю в вас, мои соотечественники, и в этот день, последний день уходящего 2019 года, я хочу пожелать вам счастья, добра и благополучия! Я хочу, чтобы каждый ваш день, в независимости от того, как прошел день предыдущий, был полон свершений и положительных эмоций. Я хочу, чтобы ваши семьи радовали вас день за днем, заряжая той энергией, которая поможет вам в реализации даже тех планов, которые многие считают излишне амбициозными и нереализуемыми. Я прошу вас, чтобы хотя бы часть своей нескончаемой энергией вы направляли на то, чтобы сделать жизнь в стране, которую вы все считаете своей Родиной, более стабильной, счастливой и размеренной. На пороге Нового года помните о том, что ваше счастье, как и счастье ваших близких, целиком и полностью находится в ваших руках. Помните о том, что кто бы вами ни руководил, кто бы ни вел вас вперед, вы и только вы в ответе как за свое будущее и будущее ваших детей, так и за будущее той страны, которую вы считаете своей Родиной. Зрелости вам всем в Новом году! Зрелости, которая поможет вам принимать правильные, взвешенные решения, не поддаваясь на манипуляции и эмоциональные призывы тех, кто, не желая вам добра и процветания, просто использует вас для достижения своей цели. Мудрости вам всем в Новом году! Мудрости, которая позволит вам осознать, что именно многонациональный народ России является единственным источником власти в стране. Счастья вам всем в Новом году! Счастья, которое позволит вам смотреть на все происходящее исключительно в положительном ракурсе. Живите, любите, творите, мечтайте, отстаивайте свои права, если кто-то решит на них посягнуть, думайте о будущем, анализируйте настоящее, помните прошлое! Я желаю вам, мои читатели, чтобы каждый миг вашей жизни был наполнен памятными событиями, каждое из которых подарит вам не только позитивные эмоции, но и тот бесценный опыт, который делает человека готовым к любым испытаниям! Счастья вам в Новом году!
Алексей Зотье
Сегодня, следуя определенным трендам, ставшим некой нормой в блогерской и журналисткой среде, я, наверное, должен написать качественный текст, в котором будут подведены итоги года уходящего и обозначены события, которые стали знаковыми как для населения России, так и для всего мирового сообщества в целом.
Давным-давно, будучи еще молодым, но уже не наивным, я осознал, что можно влиять на эмоциональный фон своих окружающих просто подавая информацию под определенным ракурсом. Довольно легко погрузить людей в негативное поле, рассказывая лишь о плохом, но так же легко заразить всех позитивом, говоря исключительно о добром и вечном.
Читая материалы других авторов, в которых они сделали определенные выводы о годе уходящем, я обратил внимание на то, то существенная часть моих коллег, резюмируя результаты года минувшего, делает акцент на тех событиях, которые не носили позитивного окраса. Да, говорить о провалах политиков, арестах коррупционеров, катастрофах, как техногенных, так и природных, падении уровня жизни населения, росте цен на основные продукты и тому подобном, конечно намного легче, так как данным негативом забиты новостные ленты крупных и мелких СМИ. Но разве в 2019 году не было ничего хорошего, яркого, позитивного? Не было подвигов, свершений, достижений и побед? Не было того, чем мы по праву можем и должны гордиться?
Несмотря на то, что мои ежедневные материалы носят зачастую критичный характер, я не готов в этот праздничный день говорить о чем-то печальном, критиковать, делать неутешительные выводы и призывать вас задуматься над происходящим. Нет, я не буду этого делать, ибо сегодня тот день, когда любая критика, любые глубокомысленные умозаключения о нелегкой судьбе русского народа не стоит той бумаги, на которой они написаны. Я хочу, чтобы все вы, мои читатели, мои сограждане, встретили этот год исключительно в хорошем настроении, источником которого является ваша семья, ваши близкие. Радуйтесь своим достижениям, радуйтесь успехам тех, кто рядом с вами, тех, кто вам дорог. А уходящий год он мало отличался от предыдущих лет, так как в жизни все относительно. Не бывает в нашей жизни периодов, которые являются исключительно позитивными, так как и не бывает времен, которые запоминаются нам только негативом, проблемами и лишениями. Все зависит от того, как вы смотрите на происходящее. Если кто-то считает, что стакан наполовину пуст, я считаю, что он наполовину полон! Помните эту нехитрую формулу хорошего настроения?
Хочу добавить еще пару слов, которые прояснят вам мою позицию и помогут понять те мотивы, которые движут мной в моей деятельности. Для меня России, моя Родина, это отнюдь не политическое руководство и даже не когорта тех чиновников, которые, пользуясь тем, что мы делегировали им свои полномочия по управлению государством, представляют нашу страну на геополитической арене и творят политику внутреннюю, ежедневно влияя на жизнь многонационального народа Российской Федерации.
Для меня Россия, это, прежде всего народ, люди, населяющие определенную территорию, которую они занимают по праву. Это культура, история, традиции. И я люблю свою Россию, наверное, не меньше, чем любите ее вы. И я хочу, чтобы моя Россия процветала и с уверенностью смотрела в свое будущее, которое, я в это верю, будет счастливым и безмятежным.
Я верю в свой народ, в его великодушие, в его обостренное чувство справедливости, его бесшабашность наконец, которую многие принимают за слабость, забывая о том, что именно благодаря этой бесшабашности, которая по сути своей является некой синергией безудержной смелости и способности к самопожертвованию ради великой цели, наши предки сломали хребет ни одному супостату. Я верю в то, что, несмотря на все раздирающие наш такой разнородный социум разногласия, как политические, так и идеологические, оказавшись перед угрозой, как внешней, так и внутренней, мы сможем консолидироваться и отстоять свое право жить именно на этой территории, и оставаться самобытным народом со своей историей, культурой и своими традициями.
Я верю в вас, мои соотечественники, и в этот день, последний день уходящего 2019 года, я хочу пожелать вам счастья, добра и благополучия! Я хочу, чтобы каждый ваш день, в независимости от того, как прошел день предыдущий, был полон свершений и положительных эмоций. Я хочу, чтобы ваши семьи радовали вас день за днем, заряжая той энергией, которая поможет вам в реализации даже тех планов, которые многие считают излишне амбициозными и нереализуемыми. Я прошу вас, чтобы хотя бы часть своей нескончаемой энергией вы направляли на то, чтобы сделать жизнь в стране, которую вы все считаете своей Родиной, более стабильной, счастливой и размеренной. На пороге Нового года помните о том, что ваше счастье, как и счастье ваших близких, целиком и полностью находится в ваших руках. Помните о том, что кто бы вами ни руководил, кто бы ни вел вас вперед, вы и только вы в ответе как за свое будущее и будущее ваших детей, так и за будущее той страны, которую вы считаете своей Родиной. Зрелости вам всем в Новом году! Зрелости, которая поможет вам принимать правильные, взвешенные решения, не поддаваясь на манипуляции и эмоциональные призывы тех, кто, не желая вам добра и процветания, просто использует вас для достижения своей цели. Мудрости вам всем в Новом году! Мудрости, которая позволит вам осознать, что именно многонациональный народ России является единственным источником власти в стране. Счастья вам всем в Новом году! Счастья, которое позволит вам смотреть на все происходящее исключительно в положительном ракурсе. Живите, любите, творите, мечтайте, отстаивайте свои права, если кто-то решит на них посягнуть, думайте о будущем, анализируйте настоящее, помните прошлое! Я желаю вам, мои читатели, чтобы каждый миг вашей жизни был наполнен памятными событиями, каждое из которых подарит вам не только позитивные эмоции, но и тот бесценный опыт, который делает человека готовым к любым испытаниям! Счастья вам в Новом году!
Алексей Зотье
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