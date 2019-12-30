Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Новым годом и Рождеством Христовым

Уважаемые граждане Луганской Народной Республики!Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!Уходящий год стал для нас невероятно богатым на события, последствия которых еще принесут свои положительные плоды в будущем. Это, несомненно, – упрощение Российской Федерацией процедуры получения паспортов для жителей Республики, после чего более 55 тысяч граждан ЛНР уже имеют российское гражданство. Вопреки колоссальному давлению Запада и санкциям Украины нам удалось в очередной раз повысить зарплаты и пенсии. Хочу отметить продолжение курса на сближение с Российской Федерацией, сотрудничество с дружескими странами, которые помогают в борьбе за правду и справедливость, а также победы на полях переговоров в Минске. Все достижения 2019 года – и растущая экономика, и укрепление Республики – это, в первую очередь, заслуга жителей Донбасса.За год удалось многого достичь. Мы сохранили и укрепили то единство и связь, благодаря которым достойно преодолеваем все сложности. Впереди еще предстоит многое свершить, но нами уже проделана большая работа на пути развития сильного и свободного государства. Искренне благодарен каждому из вас за самоотверженный труд, патриотизм и активное участие в становлении и развитии Луганской Народной Республики.Новый год – не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Уверен, что нас ожидают положительные перемены. События, которыми был насыщен уходящий год, доказывают, что мы движемся в правильном направлении.Дорогие соотечественники, друзья! С праздником! Пусть в новом году в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание. Желаю мира, любви, счастья и крепкого здоровья. С Новым 2020 годом!С уважением,глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник31 декабря — Луганск