Новогодний блиц. Военкор Дмитрий Стешин: "И просто мир пусть придет!"

Известный российский военкор Дмитрий Стешин в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов года уходящего и прогнозом на год грядущий.- Можно смотреть вечно на огонь, текущую воду и как (президент РФ Владимир) Путин "сливает Донбасс Украине". На самом деле, все очень последовательно на протяжении (последних) пяти лет. Долго, но последовательно. Через запятую: рублевая зона, социалка, гуманитарная помощь, создание схем для хоть какого-то функционирования промышленности и шахт в условиях экономической блокады со стороны Украины, признание номеров и нотариата, аккредитация вузов, выдача гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, приведение к единому с российской законодательной базой бухгалтерскому учету банковских реквизитов и так далее. Долго все перечислять. Вектор движения понятен. К сожалению, быстрее интегрировать Донбасс в Россию невозможно.Украина может противопоставить лишь тактику "лягушачьих прыжков" на фронте. От Жабуньков до Москвы. Последняя встреча в "нормандском формате" лишь подтвердила нежелание Украины что-то выполнять, то есть быстро и деятельно следовать Минским соглашениям для прекращения войны. Наверняка он попытается перезаключить "Минск", о чем украинцы уже намекали, и не раз, но не снискали никакого понимания у европейцев. Им брезгливо отказали – фуфлогонов не любят даже в лояльной и толерантной Европе. Одно хорошо – активные боевые действия Украина начнет только в исключительных случаях, например, одновременно с нападением НАТО на Россию, не раньше.- Не могу вспомнить каких-то прорывных достижений, кроме запуска сложнейшего бюрократического аппарата для выдачи республиканских паспортов и сбора пакета документов по российским паспортным стандартам. Все это крайне сложно, особенно в условиях войны и блокады. Однако же запустили, не сразу, но заработало. Думаю, это тест на работу госаппаратов.На фронтах все мучительно стабильно – и активность противника, и наши потери. Сложная ситуация с экономикой – отсюда и мизерные зарплаты.- Могу предположить, что вдоль границы со стороны Украины появится забор. Это единственное, что она может сделать с Донбассом. Интеграция продолжится, возможно, облегчат пропускной режим на границе с Россией. Запустят поезда на Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. И просто мир пусть придет.01 января — Луганск