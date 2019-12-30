Эксперт объяснил скандальное поведение Лукашенко ожиданием приезда Помпео

Срыв поставки топлива из России в Белоруссию ставит под удар шансы Лукашенко переизбраться на очередной президентский срок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Болкунец, комментируя сообщения из Минска о якобы заключенной в последний момент договоренности с Россией о поставках нефти.Эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец считает, что заявление пресс-службы президента Белоруссии о достигнутых договоренностях с Россией по поставкам газа и нефти (эту информацию не подтвердили в пресс-службе правительства РФ) – попытка выдать «желаемое за действительное».«Наступает 1 января, а контракта нет ни по газу, ни по нефти. Для Лукашенко это катастрофа. Прекращаются поставки нефти. А газ, как говорили, будет временно поставляться Белоруссии. Россия, конечно, опасается тех действий, на которые Минск может пойти, помня прошлые истории, когда Лукашенко просто отбирал газ, который шел транзитом в Европу. России в данном случае скандал не нужен», – считает эксперт.По его словам, договоренностей нет по той причине, что Белоруссию не устраивают цены, предлагаемые Москвой. «А все заявления Лукашенко о том, что Белоруссия начнет поставлять нефть из Прибалтики и из Польши – это шантаж. Для этого нужно заключать контракты. Во-вторых, нужны свободные емкости. Это минимум несколько недель, а то и месяцев. Это все попытка Лукашенко успокоить электорат», – сказал Болкунец.Последнюю череду заявлений Лукашенко эксперт связывает с тем, что 4 января в Белоруссию впервые должен приехать госсекретарь США Майк Помпео. «Очевидно, что для Лукашенко крайне важно продемонстрировать, что Россия давит на него, шантажирует. И он будет просить помощи у Помпео», – предположил Болкунец.Что касается позиции России, то она об этом четко заявляла устами Путина, напомнил собеседник. «Путин говорил, что Москва больше не будет субсидировать белорусскую экономику просто так. Медведев подчеркивал, что газовый контракт на условиях, которые требует Минск, возможен только при подписании дорожных карт по интеграции. Пока мы видим, что Лукашенко не идет на это. Для него это болезненная тема. Но следующий год для него – это президентские выборы. Если пострадает население, то это рикошетом может ударить по репутации Лукашенко. Это может означать, что 31 декабря прозвучит последнее обращение Лукашенко к нации в качестве главы государства», – не исключает эксперт.В то же время Болкунец не считает произошедшее началом нефтяной войны России и Белоруссии. «Это желание компаний получить максимум прибыли. Лукашенко требует скидок, компенсаций и всего прочего. Но это всего лишь торг, а не война!», – подытожил Дмитрий Болкунец.Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник днем президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.«Стороны обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями с связи с наступающим Новым годом. Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию», – сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает БелТА.Отмечается, что вопрос о конкретном графике и компаниях, которые будут поставлять нефть в Белоруссию, Лукашенко обсудил по телефону с министром энергетики России Александром Новаком.Впрочем, в Москве подтвердили сообщение пресс-службы Лукашенко только по части новогодних поздравлений. Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов сказал, что Медведев и Лукашенко обсудили актуальные вопросы и договорились всего лишь «продолжить работу» по заключению контрактов.Ранее Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и обеспечить альтернативные поставки. Напомним, это указание касается лишь его собственных подчиненных. Российские чиновники следовать ему не обязаны.Руководитель минского научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что Лукашенко в принципе не устраивает предложение Москвы. «Минску предлагается пакетное соглашение, в которое входит и создание наднациональных органов Союзного государства и поддержка кандидатуры Лукашенко на предстоящих президентских выборах».«Но Лукашенко неоднократно говорил категорически, и это повторяли многие топ-чиновники Белоруссии, что вопрос создания наднациональных органов в принципе не ставится», – подытожил Романчук.Андрей Резчико