ВСУ разместили бронетехнику вблизи жилых домов в Луганском – Народная милиция

Киевские силовики разместили боевые машины пехоты (БМП) и зенитные установки вблизи жилых домов в поселке городское типа Луганское. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В населенном пункте Луганское выявлены два БМП и зенитная установка из состава 59-й бригады ВСУ, размещенные на участках жилых домовладений", - отметил он.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 января — Луганск