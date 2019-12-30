Власти ЛНР окажут материальную помощь освобожденным в ходе обмена пленными

Власти ЛНР окажут материальную помощь освобожденным в ходе состоявшегося 29 декабря обмена удерживаемыми лицами. Об сообщила заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская.

"На сегодняшний день все (освобожденные) получили всю необходимую медицинскую помощь, выданы санитарно-гигиенические наборы, одежда, по мере их выписки они будут получать материальную разовую денежную помощь, чтобы они не были потеряны в этом мире, - отметила Тихонская. - Сумма разовой материальной помощи составляет 10 тысяч российских рублей".

Зампредседателя Правительства сообщила, что всем освобожденным в ходе обмена, которые нуждаются в жилье, будут предоставлены места в общежитии.

"На сегодняшний день Республика делает все возможное, чтобы граждане, освобожденные из украинских фашистских застенков, чувствовали себя в нашей Республике максимально комфортно", - отметила она.

"Республика окажет всю необходимую помощь если люди нуждаются в трудоустройстве и не определяются самостоятельно. Необходимая помощь будет оказана, в зависимости от пакета документов, который будет ими предоставлен. Может это будут временные работы, может это будут работы постоянного характера", - сказала Тихонская.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.

Договоренность об обмене до нового года удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" была достигнута по итогам прошедшего в Париже 9-10 декабря саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия). Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников Контактной группы достичь соглашения о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах. Договоренность о проведении обмена была достигнута лишь в ходе состоявшейся 23 декабря видеоконференции.

Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.

01 января — Луганск