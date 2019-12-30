Военная полиция задержала пьяных офицеров комиссии штаба "ООС" – Народная милиция

Сотрудники украинской военной службы правопорядка, исполняющей в ВСУ функции военной полиции, задержали пьяных офицеров комиссии штаба так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"30 декабря в подразделения 46-й бригады для проверки соединения на предмет готовности к проведению новогодних праздников прибыла комиссия офицеров штаба "ООС", члены которой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения", - отметил он.

"По приказу командира бригады (Артема) Котенко военнослужащие из состава комиссии на территорию штаба бригады допущены не были и задержаны представителями военной службы правопорядка", - уточнил Филипоненко.

Представитель пресс-службы сообщил, что по данному факту командующий "ООС" генерал (Владимир) Кравченко назначил служебное разбирательство.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 января — Луганск