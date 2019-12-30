ВСУ задействовали СМИ для съемки постановочных обстрелов в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики задействовали журналистов украинских СМИ для съемки постановочных обстрелов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, командиру 59-й бригады (Геннадию) Шаповалову поставлена задача на проведение провокационных обстрелов территории Республики для провоцирования на открытие ответного огня подразделений Народной милиции ЛНР с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - заявил он.

"Для фиксирования так называемых постановочных обстрелов в зону ответственности бригады прибыла съемочная группа украинского телевизионного канала "1+1", - уточнил офицер.

Ранее Филипоненко сообщал, что киевские силовики задействовали журналистов американских СМИ для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения ЛНР в несуществующих обстрелах.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 января — Луганск