Более полусотни луганчан приняли участие в новогоднем забеге (ФОТО)

Более полусотни луганчан приняли участие в легкоатлетическом забеге, посвященном празднованию Нового года. Об этом с места событий передает корреспондент ЛИЦОрганизатором пробежки выступил Республиканский центр физического здоровья населения (РЦФЗН) "Спорт для всех".Возглавил пробежку старший тренер отделения велосипедного спорта Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК) Артем Пивоваров."Вот уже второй год подряд у нас стартует такой новогодний легкоатлетический забег. Мы не ожидали, что придет столько народа", - отметил он.Тренер уточнил, что в забеге приняли участие более 50 луганчан разных возрастов, среди которых как профессиональные спортсмены, так и просто сторонники здорового образа жизни."Маршрут у нас стандартный: начинаем мы от Машинститута (Далевского университета) до центральной городской елки (на Театральной площади), а далее мы следуем обратно к институту (университету). Всего маршрут занимает 16 километров", - сообщил Пивоваров.Возле главной елки Республики участники забега водили хороводы, напевая новогодние песни."Я любитель, но я хотела себя проверить. Узнала, что будет 1 января пробег, и решила принять участие, почему бы и нет", - рассказала студентка Соня Марецкая."Желаю луганчанам отмечать Новый год активно и здорово, и чтобы у всех все было хорошо", - пожелала она.Профессиональная пловчиха Оксана Коршунова тоже впервые принимает участие в пробежке."Настроение отличное. Мне кажется эта пробежка – это лучшее начало нового десятилетия. Спорт - это жизнь", - поделилась она эмоциями.01 января — Луганск