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Освобожденный из плена доброволец из России рассказал, как его пытали "айдаровцы"

Sergey Сегодня, 18:000Новости
Освобожденный из плена доброволец из России рассказал, как его пытали "айдаровцы"


Освобожденный в рамках состоявшегося 29 декабря 2019 года обмена удерживаемыми лицами доброволец из России Евгений Шаталов рассказал о пытках, через которые ему пришлось пройти в плену у нацистов из штурмового батальона "Айдар".
Шаталов сообщил, что вместе с другими краснодарскими казаками в 2014 году вступил в ряды ополчения Донбасса, в плен попал в январе 2017 года.
"Очнулся уже в подвале, как потом уже выяснилось, очутился в подвале, где располагался батальон "Айдар", - рассказал российский доброволец.
Шаталов отметил, что пытали его боевики "Айдара" под руководством командира батальона Максима Марченко, при этом в допросах принимали участие сотрудники СБУ, которые истязаниями пытались заставить пленного "давать различные ложные интервью, требуя рассказывать то, что им надо".
"Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по ребрам и почкам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось, а продолжалось это все семь дней", - рассказал бывший пленный.
Доброволец сообщил, что в ходе пыток получил серьезные травмы почек, затем в плену он потерял значительную часть зубов, и в целом здоровье его сильно пошатнулось. Шаталов подчеркнул, что в плену ему не оказывалась необходимая медицинская помощь.
"После моей доставки в Краматорск меня повезли в изолятор временного содержания, где меня отказывались принимать, так как я был избит, у меня были отморожены ноги. В городской больнице врачи настаивали поместить меня на госпитализацию, но сотрудники СБУ договорились, чтобы они (врачи) дали разрешение оставить меня в изоляторе временного содержания", - рассказал Шаталов.
Освобожденный из плена сообщил, что в изоляторе на него постоянно оказывалось психологическое давление как со стороны надзирателей, так и националистически настроенных сокамерников.
"Нас почти всех раскидывали так, что осужденные (воевавшие на стороне Республик Донбасса) находились по одному человеку в камерах, а остальные все были местные и из Западной Украины. Постоянно оказывалось физическое и психологическое давление, били", - рассказал он.
Шаталов отметил, что сокамерники, выполняя указания украинских силовиков, пытались уговорить его отказаться от участия в обмене пленными, тщетно доказывая, что в тюрьме ему якобы будет лучше.
Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.
Договоренность об обмене до нового года удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" была достигнута по итогам прошедшего в Париже 9-10 декабря 2019 года саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия). Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников Контактной группы достичь соглашения о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах. Договоренность о проведении обмена была достигнута лишь в ходе состоявшейся 23 декабря видеоконференции.
Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.
Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.
Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.
01 января — Луганск

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