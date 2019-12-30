Арденны: Гитлер все же мало намотал на гусеницы американцев, если у послов США мозгов не хватает

Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер«напомнила» Владимиру Путину, что якобы привело ко Второй мировой войне.«Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта», — написала Мосбахер в своем Twitter 30 декабря, на английском и польском языках.Высказывания посла связаны с недавними словами Путина во время пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава российского государства заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии» (имеется в виду Мюнхенский сговор 1938 года между рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьером Великобритании Невиллом Чемберленом, премьером Франции Эдуардом Даладье и премьером Италии Бенито Муссолини, — «СП»), а советские войска вошли в Польшу после того, как «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны».Позднее Путин рассказал, как посол Польши в нацистской Германии Юзеф Липский обещал Гитлеру установить «красивый памятник» в Варшаве за высылку евреев в Африку. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — отметил президент РФ.И вот — публично выпоротые «шляхтичи» возмутились (МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреевана ковер). А США в лице Джорджетт Мосбахер — в недавнем прошлом владелицы косметического салона — безапелляционно поспешили полякам на помощь, ставить Россию на место.Сукины дети — вот что хочется сказать. Мало, видимо, навалял Гитлер американцам при Арденнах.Напомним, во второй половине 1944-го, в поисках выхода из тупика, в котором оказалась фашистская Германия, немецкое командование решило провести контрнаступление на Западном фронте. Цель заключалась в том, чтобы разгромить англо-американские союзные войска, и создать предпосылки для переговоров с США и Англией о почетном для рейха сепаратном мире.Арденнская операция началась 16 декабря. Ее активная фаза длилась всего 9 дней, но этого хватило, чтобы союзники были разбиты наголову, и их охватила паника. Потери англо-американских войск составили 76 880 человек, в том числе 8 607 убитыми, 47 129 ранеными и 21 144 пропавшими без вести.Эти союзники, которые в наши дни любят собираться в Нормандии и вещать, как чуть не в одиночку, при символической помощи СССР, поставили Гитлера на колени, при Арденнах позорнейшим образом бежали.Американский журналист Р. Ингерсолл писал, что немецкие войска «прорвали нашу линию обороны на фронте в пятьдесят миль и хлынули в этот прорыв, как вода во взорванную плотину. А от них по всем дорогам, ведущим на запад, бежали сломя голову американцы».6 января британский премьер Уинстон Черчилль отправил личное секретное послание маршалу Иосифу Сталину. Это был крик о помощи — в письме Черчилль просил срочно начать «крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января».Начало наступления советских войск в Польше намечалось на 20 января. Но для спасения союзников Ставке Верховного главнокомандования пришлось ограничить время подготовки к Висло-Одерской операции.Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова в составе 800 тысяч человек, более 14 тысяч орудий и минометов, более 3 тысяч танков и самоходных установок, свыше двух тысяч самолетов, занимали оборону по реке Висла, удерживая магнушевский и пулавский плацдармы. Им противостояла 9-я армия группы армий «А», (с 26 января — «Центр») под командованием генерал-полковника Иозефа Гарпе, (с 17 января — генерал-полковник Фердинанд Шернер) в составе 143 тысяч человек, более 2 тысяч орудий и минометов, более 700 танков и штурмовых орудий.14 января советские войска начали наступление, за 4 дня прорвали оборону противника на фронте 270 километров и продвинулись к западу на 100−130 километров.В ночь на 17 января 1945 года варшавская группировка фашистов с севера была охвачена войсками 47-й армии, с юга на Варшаву нанесла удар 1-я польская армия, с юго-запада пути отхода немцев были перехвачены 61-й армией, а с запада — 2-й гвардейской танковой армией. К 12 часам дня Варшава была полностью освобождена.Из 1 310 000 человек довоенного населения в городе осталось только 162 000. Кроме того, после жестокого подавления Варшавского восстания в октябре 1944 года немцы систематически уничтожали все исторические здания. Участники операции вспоминали, что на улицах польской столицы они увидели «только пепел и руины, покрытые снегом, жители города были истощены и одеты почти в лохмотья».За освобождение поляков и спасение англо-американских союзников заплатили советские солдаты — своими жизнями. В 2019 году начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков раскрыл, наконец, истинные цифры потерь. Всего при освобождении Польши в 1944—1945 годах погибли более 477 тысяч советских военных. Еще более полутора миллиона военнослужащих получили ранения.И вот теперь Сталина обвиняют в сговоре с Гитлером. И делают это потомки тех людей, которых Гитлер просто бы уничтожил, не останови его СССР.Как говорится, имея таких друзей, и врагов не надо.— Ситуацию с обвинениями СССР в сговоре с фашистской Германией изменить можно, но для этого нужно измениться самим, — считает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. — Нам нужно учесть исторический опыт отношений с Европой и Америкой, о котором российские классики от истории и геополитики уже высказались. На деле, то, что происходит сегодня, уже бывало в нашей истории.Судите сами. Лето 1863-го года — гражданская война в США. Президент Северо-Американских Соединенных Штатов Авраам Линкольн просит императора Александра II спасти нарождающуюся американскую демократию — англичане направили к Америке эскадру, чтобы южане смогли одолеть северян.Александр II подписывает разрешение на посылку в Атлантический и Тихий океаны двух крейсерских эскадр. В сентябре корабли контр-адмирала Лесовского прибыли в Нью-Йорк, в октябре эскадра контр-адмиралвстала в Сан-Франциско.По сути, мы тогда спасли Америку — связали руки англичанам, которые открыто поддерживали конфедератов.Казалось бы, мы вправе рассчитывать на дружбу Америки. Но нет — уже к началу XIX американцы рассматривают Россию как врага.А в 1845 году Джон О’Салливан пишет «Манифест предопределенной судьбы», в котором оправдывает захват новых территорий в интересах американского народа — излагает идею о мировом господстве, и от души «поливает» Россию.То, что недавно мы сделали для них, что мы их спасли — американцы уже забыли.В 1912 году наш выдающийся разведчик, аналитик, полковник Генерального штаба Алексей Ефимович Вандам пишет, что «плохо иметь англосакса врагом, но не дай бог иметь его другом». И дальше — «хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним».Так вот, нам нужно было уже тогда все это учесть — но мы не учли.Перед Второй мировой СССР пытался создать антигитлеровскую коалицию. Мы обращались с этим предложением к Франции и Великобритании — до Мюнхенского сговора, потом после Мюнхена. Но Париж и Лондон делали все, чтобы столкнуть лбами Германию и СССР. Такие геополитические установки у французов и англичан были всегда — но мы и их проигнорировали.После Первой мировой семейство Бушей, другие американские компании воссоздавали химическую индустрию Германию, вкладывали в немецкие металлургические компании. Да, сейчас они говорят, что руководствовались при этом исключительно соображениями бизнеса. Но факт остается фактом — именно США реанимировали военно-промышленную мощь Германии перед Второй мировой, но никак не СССР. В такой ситуации пакт Молотова-Риббентропа был лишь попыткой оттянуть неизбежное столкновение.— К великому сожалению, мы первыми начали принижать и переписывать свою историю еще в годы горбачевской перестройки. А с приходом к власти Бориса Ельцина — и вовсе развернули масштабное наступление против истины. В первых рядах были такие персонажи, как, например, генерал-полковник Дмитрий Волкогонов — бывший замначальника Главного политического управления СА и ВМФ, а затем начальник Института военной истории Минобороны СССР.Именно тогда от нас пошли утверждения, что якобы «мы завалили Европу трупами». Мы сами стали хаять свою историю и свои победы.— Главное — не вступать с Западом в полемику на эту тему, не пытаться ничего доказывать: это бесполезно. Нужно, я считаю, регулярно публиковать исторические документы о тех же поляках.Например, в наших архивах хранится обращение польского премьера Юзефа Бекак Риббентропу, в котором он умоляет допустить Польшу к мюнхенскому дележу. Замечу, Польшу, в силу ее незначительности, не приняли в «мюнхенский клуб». Но Тешинскую область Чехословакии, тем не менее, ей бросили — на, только заткнись — и Польша кусок с удовольствием схватила.Бек, кстати, был величайшим поклонником фюрера. В его рабочем кабинете — это видно на снимках в старых журналах — висел портрет Гитлера в полный рост. Вот об этом нужно сегодня говорить.И хватит стесняться ранить чувства немцев — надо показывать, какие чудовищные пытки они практиковали в годы Второй мировой, какие изощренные казни применяли.Надо, на мой взгляд, брать подобные факты, обнародовать их — и оставлять без комментариев. Плюс, заявить на официальном уровне: «Уважаемые господа, мы будем с вами торговыми партнерами. Но запомните, больше ни защищать, ни спасать, ни освобождать вас ни от кого не будем. Вы нам надоели со своей неблагодарностью».Это эффективный путь. Но для него, повторюсь, нам нужно сначала почистить самих себя.— Гадать сейчас трудно, да и не нужно. Сегодня соотношение сил в мировых СМИ — не в нашу пользу. Доказать что-либо, таким образом, невозможно.Принципиален и другой момент: мы пошли ложным путем. Мы взяли у англосаксов их рыночную модель, их либеральную идеологию — и втащили сюда, в Россию. Получается, мы пытаемся возражать, играя по чужим правилам.Но будет мощнейшим ударом, если Кремль объявит: мы отказываемся от западной либерально-экономической модели развития, потому что считаем либерализм источником и прародителем фашизма. И то, что сегодня мы наблюдаем — это либерал-фашизм, который мы будем искоренять из нашей страны.Если мы сделаем такой ход — мы выиграем гораздо больше, чем если начнем отвечать по принципу «сам дурак».Андрей Полунин