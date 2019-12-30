Синоптики прогнозируют днем 2 января в ЛНР около нуля градусов

Температура воздуха в ЛНР 2 января будет колебаться от 9 градусов ниже нуля ночью до нуля градусов днем, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.001 января до 21.00 2 января 2020 года на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков; ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед; на дорогах гололедица, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от 5 градусов ниже нуля от нуля градусов", -прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 5-7 градусов, днем – от нуля до 2 градусов мороза.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 4-6 градусов ночью до 1-3 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов мороза ночью до нуля – минус 2 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 3 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 4-9 мороза, днем минус 4 - плюс 1 градус. 4 января - переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью 1-6 мороза, днем от нуля до 5 градусов выше нуля.

01 января — Луганск