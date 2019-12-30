Сатановский: В«Огребут в первую очередьВ»

«Бросят (Прибалтику — прим. ред.) на произвол судьбы. Как бросали союзников везде и всегда», — написал Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Известный политолог Евгений Сатановский напомнил, что Эстония, Латвия и Литва, продолжая исполнять роль «плацдарма» для антироссийской политики Запада, должны быть готовы к тому, что в случае начала реальной войны они окажутся брошенными на произвол судьбы.Один из ведущих российских экспертов в области политики и экономики Евгений Сатановский, комментируя направленную против Москвы риторику Прибалтики, описал сценарий гибели Эстонии, Латвии и Литвы в том случае, если ракеты США и НАТО полетят в сторону границы РФ. Специалист подчеркнул, что такое развитие событий возможно в результате проводимых в Восточной Европе учений Североатлантического альянса, «направленных явно против России».Сатановский подчеркнул, что в случае начала боевых действий страны Прибалтики «огребут в первую очередь, раз они теперь плацдарм» для антироссийской политики Запада. При этом политолог уточнил, что «тамошние герои», очевидно, будут просить о защите США и Германию, однако никто им помочь не сможет.Напомним, ранее эксперт с иронией прокомментировал претензии Польши относительно заявления президента России Владимира Путина о роли Варшавы во Второй мировой войне. По мнению Сатановского, нынешние польские руководители «обидчивы на редкость и с соседями никак общего языка найти не могут», так как исторически пребывают во власти «шляхетского самосознания».Николай Коперник