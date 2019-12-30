Вассерман дал политический прогноз на 2020 год

В преддверии Нового года известный аналитик Анатолий Вассерман дал политический прогноз на предстоящий 2020 год. Эксперт выразил уверенность в том, что нынешнему американскому президенту Дональду Трампу, несмотря на все усилия его конкурентов из демпартии США, удастся переизбраться на второй срок. В свою очередь, политолог указал, что данный факт может стать причиной для определенной нормализации российско-американских отношений. Помимо прочего, эксперт отметил, что в результате подобного развития событий стоит ожидать продолжения положительной динамики развития РФ, что в итоге приведет к «небольшому экономическому подъему».Однако серьезных положительных подвижек со стороны Украины Москве ждать не стоит: «На украинском направлении не будет никаких «сдвигов», поскольку «профессиональные украинцы» не будут думать о гражданах, а продолжат расхищать страну».Не оставил Вассерман без внимания и сложную ситуацию в Великобритании, которая там возникла в результате очередного обострения вопроса по поводу окончательного выхода страны из состава Европейского союза. Эксперт отметил, что по итогам Brexitа Лондону не стоит ожидать приобретения ощутимых выгод. Однако среди положительных моментов для англичан от завершения этого скандального процесса он отметил появление у них новых возможностей для сдерживания потока мигрантов в собственную страну.Ранее Вассерман указал на рискованность продолжения прежней риторики Киева.Сергей Жуко