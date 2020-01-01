На Тайване пропал вертолет с начальником генштаба

Пропала связь с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, сообщают китайское издание Global Times.По сведениям издания, на борту вертолета Black Hawk находились начальник генерального штаба ВС Тайваня генерал-полковник Шэнь Имин и другие высокопоставленные военные, передает РИА «Новости».Спасатели направлены в один из горных районов вблизи города Илань, где, предположительно, вертолет совершил вынужденную посадку.По данным тайваньского оборонного ведомства, на борту воздушного судна находились 13 высокопоставленных военных, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.Напомним, в конце декабря Китай выразил крайнее недовольство в связи с включением в проект оборонного бюджета США на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем.