Совместные учения России, Китая и Ирана вЂ“ Пентагон опять плюётся ядом

Сегодня начинаются совместные военные учения в Аравийском море трёх стран, две из которых являются крупнейшими мировыми державами – России, Китая и Ирана. Направлены они на отработку действий по борьбе с терроризмом и пиратством в этом регионе. И, конечно же, это не могло остаться без внимания страны, по какой-то ей одной известной причине считающей себя «хозяйкой мира» - США. Как же Пентагон прокомментировал эти масштабные учения?Конечно же, памятуя о том, Америка считает все три страны-участницы учений своими главными противниками на мировой политической арене, трудно было ожидать каких-либо одобрительных или хотя бы просто положительных комментариев. Однако не расщедрились в Пентагоне даже на нейтральность, выдав откровенный и, самое главное, абсолютно ничем не мотивированный и необоснованный негатив:Это, знаете ли, смахивает на откровенную попытку манипуляции мнением мирового сообщества. Меж строками этого заявления совершенно чётко читается: «нехорошие» русские, китайцы и иранцы, конечно, нарушат свободу передвижения в данном регионе своими дурацкими учениями – но мы, благородные американцы, сделаем всё, чтобы это предотвратить.Довольно дешёвый трюк. К слову, Россия никогда не позволяла себе высказываться подобным образом об американцах, снующих на своих посудинах по всему миру под видом учений. Может быть, стоит начать комментировать эти действия сообразно американской риторики в адрес России?источник