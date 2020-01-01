Новогодний блиц. Тележурналист Артем Шейнин: "Донбасс будет интегрироваться в российскую орбиту"

Известный российский тележурналист, ведущий "Первого канала", член Академии российского телевидения Артем Шейнин в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов года уходящего и прогнозом на год грядущий.- На мой взгляд, к началу 2020 Республики Донбасса окончательно сформировались как отдельные от Украины политические и социокультурные реальности. При всех очевидных сложностях и неоднозначности их нынешнего положения и внутренней ситуации.- В смысле достижений – ровно то, о чем сказал в ответе на первый вопрос: любому реалисту, избавленному от необходимости придерживаться дипломатической риторики, очевидно, что нынешние Республики Донбасса могут существовать исключительно отдельно и вне нынешней Украины. Вероятно, неопределенно долго, ибо ничто не свидетельствует о том, что на нынешней Украине что-то реально может измениться в обозримом будущем в лучшую сторону.Этим определяются и самые серьезные проблемы Республик – целый комплекс самых разнообразных неопределенностей и подвешенности - правовой, международной, социально-экономической.- Полагаю, будет продолжаться все более параллельное движение по двум несовместимым векторам. Дипломатическому – разговоры и декларации о безальтернативности Минских договоренностей и необходимости их соблюдения. При этом каждая из сторон будет использовать это в своих интересах.И практическому – Украина будет делать максимум возможного, чтобы под прикрытием риторики "реинтеграции" все больше дистанцироваться от Республик Донбасса. Вплоть до физического строительства стены. А Республики, максимально обозначая двуличие слов и действий Украины, будут все плотнее интегрироваться по факту в российскую орбиту.***Артём Шейнин – российский журналист, кинодокументалист и телеведущий. Член Академии российского телевидения, шеф-редактор программы "Времена", с 2008 года – руководитель программы "Познер", с 2016 года ведущий ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале". Автор нескольких книг и документальных фильмов об Афганской войне. При содействии Шейнина в 2017 году был издан сборник "Выбор Донбасса".02 января — Луганск