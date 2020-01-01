Зеленского назвали В«отрыжкой советской эпохиВ» за новогоднее поздравление

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи» за новогоднее обращение к нации.«Он (Зеленский) – концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно – знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», – заявил Дроздов написал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя новогоднее обращение Зеленского к нации.Ведущий ток-шоу также назвал Зеленского «врагом государства».Напомним, Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе выступления президент Украины несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки. При этом два украинских канала в новогоднюю ночь вместо поздравления действующего президента Украины Зеленского показали зрителям выступление Петра Порошенко.