В ОРДО участятся проверки автомобилей с украинскими номерами



«Украинские номерные знаки на транспортном средстве являются для сотрудника ГАИ основанием считать, что водитель допустил административное правонарушение (отсутствие регистрации в МРЭО ГАИ).»



Передвигаться на неподконтрольной части Донецкой области на машине с украинскими номерами станет сложнее. ГАИ ДНР предупредило водителей, что останавливать такие машины они будут чаще. Основанием для этого, по их мнению, являются положения республиканских правил дорожного движения.Сотрудник ведомства имеет право остановить машину для проверки необходимой регистрации. В случае ее отсутствия, он составит протокол или заберет машину на штраф-площадку. Если регистрация есть, водителя с машиной отпустят. Новости Донецка - Сегодня, 14:30 47