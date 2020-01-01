Стало известно сколько жителей Донбасса получили российские паспорта
В 2019 году 196 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство по упрощенной процедуре.
«В настоящее время более 196 тыс. человек получили гражданство РФ», — цитируют информацию Министерства внутренних дел России, сообщают российские СМИ.
В ведомстве утверждают, что российские паспорта получили 126 тыс. жителей ДНР и ЛНР, а еще около 60 тыс. — жители других районов Донецкой и Луганской областей.
Политика - Сегодня, 14:06 96
«В настоящее время более 196 тыс. человек получили гражданство РФ», — цитируют информацию Министерства внутренних дел России, сообщают российские СМИ.
В ведомстве утверждают, что российские паспорта получили 126 тыс. жителей ДНР и ЛНР, а еще около 60 тыс. — жители других районов Донецкой и Луганской областей.
Политика - Сегодня, 14:06 96
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