В Луганске еще раз напомнили какие автомобили могут выезжать в РФ через Должанский, а какие через Червонопартизанск



Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) .

«На минувшей неделе принято распоряжение Правительства ЛНР, согласно которому транспортные средства коммерческого назначения полной массой свыше пяти тонн (без учета полной массы прицепа или полуприцепа), следующие без груза, в период с 1 сентября по 31 мая могут выезжать через МАПП «Червонопартизанск» или МАПП «Должанский» по выбору перевозчика. Эти нормы в 2019 году действуют с 27 декабря», — отметил председатель ГТК Юрий Афанасьевский.

В Гостаможне напомнили, что перераспределение транспортных потоков происходит не первый раз.

«С целью равномерной загрузки международных автомобильных пунктов пропуска было проработано несколько вариантов распределения транспортных потоков. Также параллельно мы обсуждали этот вопрос с перевозчиками. В итоге, учитывая полученный результат на практике и предложения перевозчиков, было принято решение определить два пункта пропуска — «Червонопартизанск» и «Должанский», через которые может осуществляться выезд вышеуказанных транспортных средств по выбору перевозчика. МАПП «Изварино» не задействован в данном распределении в связи с большой загруженностью легковыми транспортными средствами граждан», — пояснил Афанасьевский.

В ГТК уточнили, что на летний период распределение грузовых потоков осталось прежним: грузовые авто без груза полной массой до 21 тонны — МАПП «Червонопартизанск», свыше 21 тонны — МАПП «Должанский».

Экономика - Сегодня, 15:00 21 Транспортные средства коммерческого назначения полной массой свыше пяти тонн, следующие без груза, могут выезжать за пределы ЛНР через международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) «Червонопартизанск» или «Должанский».Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) .«На минувшей неделе принято распоряжение Правительства ЛНР, согласно которому транспортные средства коммерческого назначения полной массой свыше пяти тонн (без учета полной массы прицепа или полуприцепа), следующие без груза, в период с 1 сентября по 31 мая могут выезжать через МАПП «Червонопартизанск» или МАПП «Должанский» по выбору перевозчика. Эти нормы в 2019 году действуют с 27 декабря», — отметил председатель ГТК Юрий Афанасьевский.В Гостаможне напомнили, что перераспределение транспортных потоков происходит не первый раз.«С целью равномерной загрузки международных автомобильных пунктов пропуска было проработано несколько вариантов распределения транспортных потоков. Также параллельно мы обсуждали этот вопрос с перевозчиками. В итоге, учитывая полученный результат на практике и предложения перевозчиков, было принято решение определить два пункта пропуска — «Червонопартизанск» и «Должанский», через которые может осуществляться выезд вышеуказанных транспортных средств по выбору перевозчика. МАПП «Изварино» не задействован в данном распределении в связи с большой загруженностью легковыми транспортными средствами граждан», — пояснил Афанасьевский.В ГТК уточнили, что на летний период распределение грузовых потоков осталось прежним: грузовые авто без груза полной массой до 21 тонны — МАПП «Червонопартизанск», свыше 21 тонны — МАПП «Должанский».Экономика - Сегодня, 15:00 21

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