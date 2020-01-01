Станично-Луганской школе, которую посетил Зеленский, выделили деньги на капремонт
В системе публичных закупок «Прозорро» опубликован тендер «Капитальный ремонт здания школы с пристройкой и крыльцами КЗ «Станично-Луганская ООШ №1 I-III ступеней Станично-луганский района Луганской области» по адресу: с. Станица Луганская, кв. Молодежный, д.19».
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.
В РГА напомнили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Станице Луганской, он посетил данную школу. Пообщавшись с учениками и учителями, он отметил необходимость ремонта учреждения и пообещал сделать все возможное, чтобы школа попала в список Правительственного проекта «Плюс 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов за 12 месяцев».
«Капитальный ремонт коснется всего, что есть в здании школы: стен, потолка, пола, электропроводки, водоснабжения / водоотведения, дверей, окон, освещения, спортивного зала, утепление наружных стен и т.д», — сказано в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 13:57 76
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.
В РГА напомнили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Станице Луганской, он посетил данную школу. Пообщавшись с учениками и учителями, он отметил необходимость ремонта учреждения и пообещал сделать все возможное, чтобы школа попала в список Правительственного проекта «Плюс 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов за 12 месяцев».
«Капитальный ремонт коснется всего, что есть в здании школы: стен, потолка, пола, электропроводки, водоснабжения / водоотведения, дверей, окон, освещения, спортивного зала, утепление наружных стен и т.д», — сказано в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 13:57 76
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