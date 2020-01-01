США перебрасывают в Ирак дополнительный батальон спецназа после нападения на посольство

Дональд Трамп:

Ответственность за нападение на наше посольство лежит на Иране. При этом мы ожидаем, что Ирак будет использовать свои силы для защиты нашей дипмиссии. Мы уведомили их об этом. Я не хочу войны с Ираном. Я сторонник мира.

Мы дополнительно развёрнём в Ираке батальон военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.

Вчерашняя атака на американское посольство в Багдаде для США стала поводов расширить военное присутствие в стране. По последним сведениям, Пентагон принял решение направить в Ирак дополнительно батальон спецназа. Отмечается, что речь идёт о 750 военнослужащих армии США.Предварительно президент США Дональд Трамп заявил о том, что «Иран заплатит очень большую цену за нападение на американское посольство в Ираке». После угроз Ирану Трамп несколько остыл, отметив, что «войны с Ираном не желает».Нужно напомнить, что атаку на дипмиссию США осуществили сторонники так называемой шиитской милиции Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби», которые, как считается, спонсируются Тегераном. Сторонники шиитской милиции и её представители прорвались через КПП в «зелёную зону» иракской столицы, забросав в итоге здание американского посольства бутылками с зажигательной смесью под крики «Смерть Америке!» Активисты таким образом выступили против американских бомбардировок иракской территории, потребовав вывода войск США из Ирака. В итоге, как теперь выясняется, американских военнослужащих в Ираке станет только больше.Через некоторое время глава Госдепа США Майк Помпео назвал имя "одного из главных участников"нападения на посольство США в Багдаде. По словам Помпео, это некий Абу Махди аль-Мухандис.А это заявление главы Пентагона Марка Эспера:По словам Эспера, связано это с необходимостью защиты американских граждан, работающих в Ираке.источник