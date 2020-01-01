Европейский суд рассматривает жалобу освобожденной при обмене пленными в Донбассе

"Мы можем подтвердить, что в сентябре 2017 года г-жа Мастикашева подала жалобу в Суд против Украины относительно обвинений в отношении ее ареста и задержания. Этот иск в настоящее время находится на рассмотрении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В Страсбургском суде подтвердили, что получили жалобу против Украины освобожденной в рамках обмена пленными в Донбассе Дарьи Мастикашевой, в настоящий момент ее иск в стадии рассмотрения, передает РИА Новости.В суде не уточнили, когда может быть закончен процесс рассмотрения жалобы.Ранее стало известно, что Мастикашева намерена через Европейский суд по правам человека добиваться признания незаконным решения украинского суда по обвинению в госизмене и требовать наказания для причастных к ее задержанию и применению пыток.Трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо и серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров Мастикашева была задержана в августе 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в "измене родине" и "незаконном приобретении боеприпасов".По словам Мастикашевой, сотрудники Службы безопасности Украины, применяя пытки и угрозы, заставили ее признать вину.