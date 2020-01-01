Где в Донецкой области снизили тарифы на тепло и воду
Ряд городов Донецкой области заплатит меньше за поставленное в декабре 2019 года тепло и воду.
Об этом пишет ВВ.
«На 23,7% будут платить меньше за тепло и горячую воду абоненты «Мариупольгаз»,
на 16% - «КП» Теплосеть «Угледарского городского совета»,
на 12% - ООО «Бахмут — Энергия»,
11,8% - КПП «Краматорская теплосеть»;
10% - КП «Покровськтепломережа»;
9% - ОКП «Донецктеплокоммунэнерго».
По сниженным тарифам люди заплатят уже за декабрь — по платежкам, которые поступят в январе.
Глава ДонОГА отметил, что таким образом выполняется задание президента и правительства по снижению тарифов для населения. По его словам, ведется работа с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше. Новости Донецка - Сегодня, 15:46 4
Об этом пишет ВВ.
«На 23,7% будут платить меньше за тепло и горячую воду абоненты «Мариупольгаз»,
на 16% - «КП» Теплосеть «Угледарского городского совета»,
на 12% - ООО «Бахмут — Энергия»,
11,8% - КПП «Краматорская теплосеть»;
10% - КП «Покровськтепломережа»;
9% - ОКП «Донецктеплокоммунэнерго».
По сниженным тарифам люди заплатят уже за декабрь — по платежкам, которые поступят в январе.
Глава ДонОГА отметил, что таким образом выполняется задание президента и правительства по снижению тарифов для населения. По его словам, ведется работа с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше. Новости Донецка - Сегодня, 15:46 4
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