В Украине самое большое количество внутренних переселенцев
В Украине наибольшее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в соотношении к общему числу жителей. С таким не сталкивалась ни одна страна Европы.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец на Первом национальном форуме по вопросам миграции и противодействия торговле людьми в Киеве, передает пресс-служба Министерства социальной политики. Об этом пишет ВВ со ссылкой на yuzhny.info
В ведомстве уточнили, что в Украине насчитывалось 1 млн 428 тыс. (1 млн 158 тыс. семей) ВПЛ, в том числе:
— мужчин — 589 290;
— женщин — 839 626;
— детей — 197 318;
— пенсионеров — 719 307;
— лиц с инвалидностью — 50 939;
— лиц трудоспособного возраста — 356 925.
Как отмечается, больше всего переселенцев из Донецкой области — 848 048. Из Луганской области — 515 657, из Автономной Республики Крым и города Севастополя — 43 171. Наибольшее количество ВПЛ (более 100 тысяч) на сегодня проживают на подконтрольных украинской власти территориях:
— в Донецкой области — 504 230;
— в Луганской области — 278 046;
— Киеве — 156 153;
— в Харьковской области — 133 070.
Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе. Политика - Сегодня, 15:23 143
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец на Первом национальном форуме по вопросам миграции и противодействия торговле людьми в Киеве, передает пресс-служба Министерства социальной политики. Об этом пишет ВВ со ссылкой на yuzhny.info
В ведомстве уточнили, что в Украине насчитывалось 1 млн 428 тыс. (1 млн 158 тыс. семей) ВПЛ, в том числе:
— мужчин — 589 290;
— женщин — 839 626;
— детей — 197 318;
— пенсионеров — 719 307;
— лиц с инвалидностью — 50 939;
— лиц трудоспособного возраста — 356 925.
Как отмечается, больше всего переселенцев из Донецкой области — 848 048. Из Луганской области — 515 657, из Автономной Республики Крым и города Севастополя — 43 171. Наибольшее количество ВПЛ (более 100 тысяч) на сегодня проживают на подконтрольных украинской власти территориях:
— в Донецкой области — 504 230;
— в Луганской области — 278 046;
— Киеве — 156 153;
— в Харьковской области — 133 070.
Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе. Политика - Сегодня, 15:23 143
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