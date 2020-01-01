«Лугцентрокуз» в 2019 году на 43% увеличил объемы реализации продукции — гендиректор



Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Александр Мирошников.

Он напомнил, что продукция предприятия востребована в Российской Федерации и странах Европейского Союза.

«Сегодня основной покупатель нашей продукции это Российская Федерация — 88%, 12% - это у нас страны Европы: Германия, Испания, Польша, Болгария, Словения, Словакия», — заявил гендиректор.

«Предприятие, по сравнению с 2018 годом, увеличило в 2019 году объемы реализации продукции на 43%", — отметил Мирошников.

Гендиректор уточнил, что предприятие с 2015 года начало активно наращивать выпуск и реализацию готовой продукции.

«Основная продукция, которая выпускается предприятием, — это колесные пары, это чистовые оси, это полуобработанные оси, которые дают значительный объем в реализации», — рассказал руководитель предприятия.

Так же А.Мирошников отметил, что в преддверии Нового года «Луганскцентрокуз» запустил линию по производству чистовых осей для железнодорожного транспорта.

«Предприятие увеличило количество работающих людей. На сегодня общая численность составляет 945 человек. За этот год прирост составил 85 человек», — сообщил Мирошников. Экономика - Сегодня, 15:14 78 Луганский центральный кузнечный завод («Лугцентрокуз») имени Станислава Монятовского в 2019 году на 43% увеличил объемы реализации продукции.Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Александр Мирошников.Он напомнил, что продукция предприятия востребована в Российской Федерации и странах Европейского Союза.«Сегодня основной покупатель нашей продукции это Российская Федерация — 88%, 12% - это у нас страны Европы: Германия, Испания, Польша, Болгария, Словения, Словакия», — заявил гендиректор.«Предприятие, по сравнению с 2018 годом, увеличило в 2019 году объемы реализации продукции на 43%", — отметил Мирошников.Гендиректор уточнил, что предприятие с 2015 года начало активно наращивать выпуск и реализацию готовой продукции.«Основная продукция, которая выпускается предприятием, — это колесные пары, это чистовые оси, это полуобработанные оси, которые дают значительный объем в реализации», — рассказал руководитель предприятия.Так же А.Мирошников отметил, что в преддверии Нового года «Луганскцентрокуз» запустил линию по производству чистовых осей для железнодорожного транспорта.«Предприятие увеличило количество работающих людей. На сегодня общая численность составляет 945 человек. За этот год прирост составил 85 человек», — сообщил Мирошников. Экономика - Сегодня, 15:14 78

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