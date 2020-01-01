"Прозревшего крымчанина" Гайворонского депортировали на Украину и лишили гражданства РФ

Проукраинский активист Евгений Гайворонский, которого накануне выдворили из РФ, приехал в Киев. Об этом сообщает украинское издание "Крым. Реалии".Украинские СМИ уже несколько лет сообщают о "прозревшем" Гайворонском, который вначале поддерживал воссоединение Крыма с РФ, но потом развернул проукраинскую деятельность.Как сообщается, 1 января Гайворонский поселился в одном из киевских хостелов. Он рассказал, как на протяжении девяти дней был в СИЗО в Краснодарском крае, после чего, в сопровождении приставов его доставили к российско-украинской границе.Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев – заявил Гайворонский.Он добавил, что у него в планах начать сотрудничество с украинскими СМИ, так как он владеет "грандиозным объемом информации и знаний", касающихся ситуации на полуострове. А также внести вклад в "дело деоккупации Крыма".Следует отметить, что Евгений Гайворонский переехал жить в Крым из Донецка осенью 2013 года, потому что хотел "смотреть на горы и плавать с дельфинами".Также, в 2012 году, руководство Донецкой области наградило его как победителя в номинации "лучший журналист регионального печатного издания".источник