Синоптики прогнозируют днем 3 января в ЛНР до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 3 января будет колебаться от 9 градусов ниже нуля ночью до 2 градусов тепла днем, на дорогах местами гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 2 января до 21.00 3 января 2020 года на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения; на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 5-7 градусов, днем – от нуля до 2 градусов мороза.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 4-6 градусов ночью до нуля – 2 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов мороза ночью до минус 1 – плюс 1 градуса днем.

По предварительному прогнозу, 4 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с; температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса. 5 января будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами мокрый снег, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.

02 января — Луганск