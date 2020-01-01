Стихи Вакарчука, "убожество" Дроздова и плач феминисток. Как в Украине второй день обсуждают новогоднее видео Зеленского

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Новогоднее обращение Зеленского продолжает будоражить умы украинцев. Вкратце напомним: президент призвал к единению, невзирая на идеологические различия.Это сильно рассердило сторонников национал-патриотического курса и вызвало вал их негативных комментариев. Мол, президент хочет разрушить рамку нашего идеологического доминирования и вписать в нее "ватников".Одновременно недовольны были и противники политики последних пяти лет. Они тоже не захотели объединяться с националистами.А те, кто не против отбросить идеологические различия, не поверили президенту, заявляя, что он пытается снова оседлать образ Голобородько - хотя реальный Зеленский уже давно действует в парадигме предыдущей власти: с ее декоммунизацией, бандеризацией и всем прочим.Впрочем, есть голоса и тех, кто даже словесный призыв к примирению считает важным. И аплодирует президенту."Страна" собрала вторую порцию отзывов на президентский ролик (с первой можно ознакомиться здесь).Поэты, порохоботы и феминистки против ЗеЛидер "Голоса" поддержал антизеленские заявления и написал стихотворение, в котором оппонирует идее президента, что мы сначала украинцы, а потом - "ватники" и "бандеровцы"."Для мене справді є різниця, де.Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.Все очевидно: хтось вперед іде,А хтось стає навколішки й навшпиньки.А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,На щастя, кожного я право поважаю,Але не поважаю я порад,Як через пекло проповзти до раю.І як підставити щоку під чобіт зла,І як закрити гідність у коптьорку,І тих, хто молиться на голову козла,І тих хто всує одягає гімнастьорку.У кожного свій погляд на життя,Свої слова, гріхи і протиріччя.Старіють очі і від сміху і від сліз,Та не буває без очей обличчя.Як не буває без облич людей,І не буває без людей держави".Однако поэзия лидера "Голоса" - это крайне интеллигентный ответ президенту на фоне того, что заявил скандальный телеведущий Остап Дроздов.Он назвал президента "отрыжкой", "убожеством" и "организмом". А также "скибкой салями" и "кусочком селедочки"."У меня нет никаких претензий к Зеленскому. Он - концентрированная отрыжка советской эпохи. Слегка иссиня желтая, упакованная в стройную водолазку, с поставленной дикцией и навыками читки с суфлера. Ожидаемо и дешево. Наоборот - я хочу поблагодарить за его вызывающую открытость, за его искреннюю подлинность, по самовлюбленную смелость быть собой, то есть Масштабным Никем. Это очень хорошо и даже полезно - знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет", - начал свой пост Дроздов.Он продолжил обсуждать речь Зеленского, подбирая все более оскорбительные эпитеты."Я более чем доволен новогодней речью 42-летнего организма, который открыто назвал сам себя врагом украинства. Оно появилось во всей своей красе. Игра окончена. Маски сожжены", - написал скандальный телеведущий."Человек без идентичности. Ни национальной, ни мировоззренческой, ни исторической - никакой. Субстанция без ценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-кишечным трактом. Просто "челавек". Без корней и без вектора. Ломоть салями. Кусочек селедочки, которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом", - написал Дроздов.Нардеп от партии Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что примирение украинцев "из разных уголоков страны" - это вообще идея Путина."На "какая разница" в президентском поздравлении обратили внимание многие зрители. Но еще важнее общий его месседж - нужно примирение украинцев из разных уголков страны. Выглядит вроде как красиво, но это куплет из известной песни Путина о том, что в Украине гражданский конфликт. Поэтому нам надо мириться, забыть о разнице. Поэтому для прекращения войны надо всего лишь перестать стрелять и очень захотеть мира", - иронизирует бывший глава Института нацпамяти.Наконец, на Зеленского нашли за что обидеться даже феминистки. Журналистка Юлия Дукач возмутилась, что в речи президента было мало феминитивов - названий, относящихся к женскому полу."Во время новогодней речи президента я считала. Считала, сколько женщин он вспомнит в своем условном перечне таких разных украинцев. А назвал он немало. Адвокат, сангвиник, тот, кто платит налоги, агроном ... - всего около 30 персонажей. Все такие разные и такие ... мужчины. И среди них только одна женщина.И знаете кто она? "Обычная домохозяйка".Я бы закрыла на это глаза и решила, что Владимир Зеленский просто не полюбил еще феминитивы. А говоря "тот, кто платит налоги", просто имел в виду и мужчин, и женщин. Однако зачем тогда в своей речи дважды (!) дискриминировать мужчин, не имеющих постоянной работы и ведущих домашнее хозяйство? И зачем вспоминать женщин только как домохозяек?Здесь можно много писать о сексизме в украинских юмористических шоу, который действующий президент до 2019 года неоднократно сам распространял. Можно вспоминать нынешние высказывания о женщинах и "туристический бренд" Украина.Но сейчас хочется только одного: напомнить действующему президенту, что процент женщин в Украине значительно выше процент актрис в шоу "95 Квартал". И что украинские женщины так же, как и мужчины, имеют профессию и политическую позицию. А с конца мая и полное право слышать маленькие суффиксы в названиях своих профессий.Вместо послесловия: мы "одинаково радуемся рождению первенца. И не важно, мальчика или девочки ". И не важно, мужчина ты или женщина, ты хочешь знать, что существуешь для действующего президента страны не только в роли домохозяина (ки)"."Объединяться предлагают только "ватникам"Интересно, что аргумент "неважно, как названа улица" оспаривают и в противоположном лагере - тех, кто выступает за мир на Донбассе и уважение прав русскоязычных.Правда, с другой точки зрения - что Зеленский ведет себя на деле так, будто это все-таки важно."Неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить", - говорит в новогоднем поздравлении Зеленский.Но почему тогда в Украине продолжает действовать закон о декоммунизации, по которому насильно переименовали сотни улиц и снесли сотни "неправильных" памятников? И продолжают, в том числе и при Зеленском, сносить и переименовывать?Если это "не важно", то может быть пора уже прекратить это, а то и вообще вернуть всё, так как было?Или "объединяться" и "становиться единой страной" предлагается только лишь "ватникам", которых, по словам Зеленского, в Украине нет, а "бандеровцы" и дальше будут гнуть свою линию при поддержке государства?Ну, так же получается, а, Владимир Александрович?", - спрашивает журналист Юрий Ткачев.Он также нашел противоречие в словах и делах президента по русскому языку."В новогоднем поздравлении Зеленский рассказал про "жителей Франковска, Берегово, Гурзуфа и Краматорска", которые, мол, все хотят "беречь свой родной язык", и в этом они, мол, одинаковые.Да вот только украинское государство, которое возглавляет Зеленский, относится к этим людям по-разному. Потому что языковые права "жителей Франковска" это государство гарантирует и защищает, жителей Краматорска за родной язык будут штрафовать, а жителям Берегово дают в этом смысле отсрочку из-за того, что об их правах заботится другое государство.Решены вопросы, по сути, лишь для жителей Гурзуфа, язык которых у них дома является государственным. Но это не заслуга Зеленского.Зеленский хорошо умеет говорить правильные слова. Но этих правильных слов мы уже наслушались в 2019 году. В 2020-м пора бы переходить от слов к делу, Владимир Александрович".Юрист Елена Лукаш называет слова президента "прекрасными", но пустыми в свете реальной ситуации."Сегодня по стране бродят бандеровские факельные шествия. Чувствуют безнаказанность и даже избранность и уринопатриоты, и свинооборонпром, и просто криминал.Те, кто гордился проспектами Победы, Мира, Героев Освободителей... теперь живут на проспектах Бандеры, Шухевича и т.п.Те, кто любит Украину многоязычную, сами дома учат родному языку своих детей.Действуют законы о люстрации и амнистии майдана. Не возвращаются домой гастарбайтеры.Кабмин сидит и не знает как бы ещё ограбить и так нищее и разделённое население...Дел не хватает. Поэтому слова эти - пустые семена".Юрист Андрей Портнов тоже считает, что власть должна показать сначала дела. Причем в основном уголовные."Друзья, полностью разделяю объявленные в новогоднем обращении Президента тезисы к примирению, но с одной небольшой поправкой.Примирение нужно рассматривать только после точечных и повсеместных судебных процессов и обвинительных приговоров.Без приговоров нельзя оставлять тех, кто разжигал ненависть и на украденные у государства деньги, из офшоров финансировал пропаганду войны, убийств и насилия.Перед примирением должно восторжествовать верховенство права, справедливость и неотвратимость наказания".источник